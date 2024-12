Condenan a la productora de David Broncano y a Movistar Plus+ a pagar 5.000 euros por unos chistes que "vulneran el derecho al honor"

Antes de 'La revuelta', David Broncano presentaba el programa 'LocoMundo' allá por 2017. Ahora, El Terrat y Movistar Plus+ han sido condenados a pagar 5.000 euros por unas bromas que hizo el presentador sobre el coaching que, según ha decretado el juez, "vulneran el derecho al honor".

Condena de 5.000 euros

El 3 de marzo de 2017, se emitió en Movistar Plus+ un episodio de 'LocoMundo' en el que David Broncano bromeó sobre la profesión de coaching. Se trataba de un espacio producido por El Terrat que se emitía en el canal #0 y repasaba la actualidad en clave de humor.

En ese episodio en cuestión, el presentador hizo un monólogo satírico sobre la profesión de coach, que definía como "charlatán, sinvergüenza y vendehúmos" y "se autodenominan coach porque es más corto y cabe mejor en las tarjetas de visita", en una definición ficticia de la palabra en la RAE.

En el monólogo, mostraba la web de la ICF (International Coaching Federation) para ilustrar que "con hacerse socio ya obtienes credibilidad profesional instantánea" y "a dar la turra por el mundo": "306 euros al año, por mucho menos puedes ser vidente. No tienen nada que ver. Unos te cobran por soltarte ambigüedades y los otros llevan túnica" bromeaba en el programa.

Ahora se ha hecho público que el Juzgado de Primera Instancia Nº15 de Madrid ha condenado a Movistar Plus+ y El Terrat a pagar 5.000 euros a ICF por incurrir en "una intromisión ilegítima en el derecho al honor" por sus bromas en ese programa sobre los coaches.

El juez ha considerado que "las expresiones 'charlatán, sinvergüenza y vendehúmos', así como el titular que aparece en Youtube: 'LocoMundo: la estafa del coaching' exceden los límites de la libertad de expresión" y que, además, Movistar tendrá que retirar de su web y de Youtube "los fragmentos litigiosos que vulneran el derecho al honor".

"Este fallo judicial no solo protege a ICF España, sino que también refuerza los cimientos de nuestra profesión" ha declarado Germán Antelo, expresidente de lCF Spain. Por su parte, Movistar Plus+ y El Terrat aún no han puesto de manifiesto si van a intentar recurrir la sentencia.

