4 películas muy buenas para ver antes de que abandonen Netflix el próximo fin de semana

Más de 50 películas van a desaparecer del catálogo de Netflix este próximo fin de semana. Hay varios casos que ya hemos destacado de forma individual como uno de los mejores trabajos de James Cameron, un controvertido largometraje de Quentin Tarantino, una gran saga de acción del siglo XXI o un estimulante y atípico western, pero hay muchos más títulos que merece la pena recuperar antes de que sea demasiado tarde.

A continuación os propongo cuatro estupendas películas que la semana que viene ya no podréis ver en Netflix. Además, he optado por dejar fuera cualquiera de los títulos de los que ya os informamos previamente e incluido al menos otra alternativa a cada una de las elegidas, con lo cual en realidad encontraréis ocho. No será por falta de variedad.

Antes de entrar en materia, os recuerdo que también tenemos una selección de películas infravaloradas para ver en plataformas, otra de cine erótico que merece la pena recuperar en streaming, otra de películas alucinantes situadas en el espacio, una de largometrajes muy divertidos y, claro está, el de las mejores películas de Netflix de lo que llevamos de 2022. Sin más que añadir, centrémonos en las bajas inminentes de Netflix:

'Love Actually'

Dirección: Richard Curtis. Reparto: Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Bill Nighy, Chiwetel Ejiofor, Andrew Lincoln, Thomas Brodie-Sangster, Rodrigo Santoro, Rowan Atkinson

Una de las mejores comedias románticas del cine moderno convertida ya en todo un clásico navideño. Un pequeño milagro que echa mano del recurso de las historias cruzadas sin que llegue a haber alguna que desluzca. Con un reparto impresionante y el atrevimiento de no tener que dar un final feliz a todas ellas. El 15 de mayo deja Netflix.

Crítica de 'Love Actually'

Por la conexión con Richard Curtis os propongo 'Notting Hill', la mítica película de los años 90 con Julia Roberts y Hugh Grant. Deja Netflix el mismo día que 'Love Actually'.

'Paso de ti' ('Forgetting Sarah Marshall')

Dirección: Nicholas Stoller. Reparto: Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russell Brand, Bill Hader, Kala Alexander, Jonah Hill, Paul Rudd, William Baldwin, Carla Gallo, Liz Cackowski, Maria Thayer, Taylor Wily

De la factoría Apatow nos han llegado infinidad de comedias, algunas dirigidas por él, otras con su participación en el guion y otras en las que se limitó a ejercer como productor. La que ahora nos ocupa pertenece al último grupo y es una muy conseguida reflexión sobre el desamor en la que sobresale el trabajo de Jason Segel, guionista y protagonista. El 15 de mayo es su último día en Netflix.

Crítica de 'Paso de ti'

La otra opción que os propongo es 'Si fuera fácil', uno de los trabajos más inspirados de Judd Apatow que siempre me ha dado la sensación de no estar tan valorada como se merece. Hasta el día 15 está disponible en Netflix.

'REC'

Dirección: Jaume Balagueró y Paco Plaza. Reparto: Manuela Velasco, Ferrán Terraza, Jorge Serrano, Pablo Rosso, David Vert, Vicente Gil, Martha Carbonell, Carlos Vicente, María Teresa Ortega, Manuel Bronchud, Carlos Lasarte, Javier Botet

Una de las películas de zombis más importantes de lo que llevamos de siglo XXI se hizo en España. Para ello se usaron elementos costumbristas, un enfoque propio de un programa televisivo y un guion estupendo que va alimentando poco a poco la tensión hasta llegar a su gran desenlace. Todo ello aliñado con un gran trabajo tras las cámaras de Balagueró y Plaza, sin olvidarnos de una inspirada Manuela Velasco al frente del reparto. El día 14 desaparece de Netflix, y también todas sus secuelas -ojo especialmente al estimulante giro hacia la comedia de la notable tercera entrega-.

Crítica de 'Rec'

Como alternativa os propongo 'Mientras duermes', un retorcido thriller dirigido por Jaume Balagueró con un inmenso Luis Tosar. Solamente tenéis hasta el día 14 para verla en Netflix.

'Un romance muy peligroso' ('Out of Sight')

Dirección: Steven Soderbergh. Reparto: George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames, Don Cheadle, Dennis Farina, Albert Brooks, Michael Keaton, Catherine Keener, Isaiah Washington, Steve Zahn, Nancy Allen, Luis Guzmán, Samuel L. Jackson

Un thriller elegante, preciso y entretenido. Precedente directo de la mucho más popular 'Ocean's 11', aquí encontraréis una película con estilo, tanto en la ágil puesta de escena de Soderbergh como en la tremenda química que desprenden Clooney y Lopez. Cuenta además con una estimulante galería de personajes secundarios, con la curiosidad de que Keaton interpreta al mismo personaje que ya encarnó en 'Jackie Brown'. El día 15 deja Netflix.

Como alternativa os propongo otra película protagonizada por George Clooney, en este caso a las órdenes de los Hermanos Coen. Estoy hablando de 'Crueldad intolerable', una alocada comedia romántica que también se ve beneficiada por la presencia en el reparto de Catherine Zeta-Jones. También deja de estar disponible este domingo.