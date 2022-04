Las 9 novelizaciones de películas más impactantes para celebrar el Día del Libro: de 'E.T.' a 'Escuadrón Suicida'

Seguro que todos habéis picado alguna vez en una novelización: las adaptaciones a libros de películas que normalmente hace un escritor no muy conocido transcribiendo a toda velocidad una película que (supuestamente) iba a ser un pelotazo. No siempre es así, claro: a veces, el escritor trabaja con un guion previo e incluye escenas que se terminan eliminando en montaje, o se siente creativo e intenta añadir puntos de vista que no están en la película original. Pero, como veréis, hay casos de todo tipo.

Hoy, en el día del libro, vamos a repasar 9 de estas adaptaciones que por un motivo u otro son interesantes, locas o directamente imprescindibles para los fans. Pensad que ha habido hasta novelizaciones de ‘Con Air’, ‘Drácula de Bram Stoker’ o ‘Lizzie Superstar’: hay mucho –mucho- de donde escoger en un mundillo tan fascinante como imposible. ¡Si hasta el propio Tarantino se novelizó a sí mismo con 'Érase una vez en Hollywood'! Coge el mejor asiento de tu casa y pasa las páginas, porque vas a alucinar.

‘E.T, el extraterrestre’

William Kontzwinkle ha adaptado hasta ahora (sigue en activo con casi 80 años) dos películas que no podían ser más diferentes entre sí: ‘Superman III’ y la película de Steven Spielberg, una de las novelizaciones más extrañas y fascinantes de la historia, titulada ‘E.T. El extraterrestre en su aventura en la Tierra’ y basada en el guion original de Melissa Mathison, antes de las reescrituras.

Pero a Kotzwinkle no le interesaba demasiado la aventura en sí misma, por mucho que estuviera en el título del libro, sino los sentimientos y vidas interiores de los personajes. Literalmente: no solo habla desde el punto de vista de E.T, un viajero interdimensional (toma ya) que tiene más de 10 millones de años y se ve a sí mismo como “un cactus gigante con una col de Bruselas pegada como nariz”, sino incluso desde el punto de vista del perro, que se pregunta continuamente si puede comerse a E.T. El libro le da una importancia que la película no sabe dar a la madre de Elliot, Mary: si la película trataba sobre ser el hijo de un matrimonio divorciado, el libro trata sobre ser una madre divorciada y el dolor que le ha causado el amor.

La novela fue tal éxito que Kontzwinkle tuvo el permiso expreso de Spielberg para continuar la saga por su cuenta. Dicho y hecho: en 1985 apareció la secuela más conocida del personaje, más allá de las vistas en videojuegos y parques temáticos: ‘E.T: el libro del planeta verde’, en el que el viajero interdimensional vuelve a su planeta solo para ser degradado y ver cómo todos se ríen de él: su única vía de escape es espiar a Elliot por una mirilla dimensional. Para, E.T, eso es ilegal. La novela acaba con cliffhanger cuando decide volver a la Tierra, pero de momento ahí acabó la cosa. Por suerte.

‘Regreso al futuro’

Hemos abierto el cajón de la locura y vamos a buscar en lo más hondo. Cuando cayó en sus manos la posibilidad de hacer la versión literaria de ‘Regreso al futuro’, George Gipe dijo que sí enseguida: al fin y al cabo ya había hecho las de ‘Gremlins’ (más sobre este libro dentro de unos párrafos), ‘Resurrección’ y ‘Melvin y Howard’. Nada nos preparaba para su versión de las aventuras de Marty McFly, que en su primera página, directamente, asesina a todo el mundo. Sí, sí. Tal cual. Este es el inicio de ‘Regreso al futuro’.

Aquí, en la sala de estar de una pacífica casa en los suburbios, una típica familia se sienta tranquilamente. Papá lee el periódico vespertino, sin saber que el desastre está a punto de llegar. Mamá limpia los platos de la cena, ignorante de que en unos pocos segundos su mundo se verá reducido a un remolino de astillas y residuos atómicos (…) La fuerza más increíble jamás creada por el hombre está a punto de desatarse y no hay nada que puedan hacer para evitarlo… Cinco… Cuatro… tres… dos… uno… Un segundo después, hubo un resplandor blanco y la familia sin nombre quedó envuelta en una fuente de poder que les redujo a pedazos, doblándolos antes de separar cuerpos de cabezas, brazos de torsos, piernas de abdómenes.

Ya sabéis, ¡’Regreso al futuro’! Después del shock sabremos que todo forma parte de una película que está viendo Marty, pero os hacéis una idea de las locuras que están por llegar. ¿Os acordáis de cuando Doc es disparado en la película por un grupo de personas en un coche? Bueno, pues les da nombre y personalidad, en un intento por hacer la escena menos racista. Al final le sale muchísimo más racista, incluyendo las frases “los pocos libios que había conocido solo estaban metidos en negocios oscuros y peligrosos” o “Un personaje moreno parecido a Yasser Arafat se asomó”. Si no querías caldo, toma dos tazas.

Solo puedo recomendaros que os acerquéis al fabuloso Tumblr B to the F, que comentó página a página la novela hace algunos años. Tesoro de Internet.

‘Viernes 13, parte III’

Y vamos a seguir hablando de racismo inexplicable, porque no podemos dejar de lado uno de los casos más raros del mundo de las novelizaciones: el de la tercera parte de ‘Viernes 13’, una de las pocas películas que ha sido adaptada dos veces. La primera (y más infame) es ‘Viernes 13 parte III 3D’, que, como imaginaréis, no mostraba el texto en tres dimensiones. En su lugar, Michael Avallone (que también escribió las adaptaciones de ‘Regreso al planeta de los simios’ y ‘Mamá y sus increíbles hijos’) tuvo el extraño honor de adaptar una película de la saga a libro por primera vez.

Y lo hizo de manera, a su manera, racista. En este caso el autor opta por contar parte de los sucesos desde el punto de vista de Jason Voorhees, que, además de ser una máquina de matar, se reía y hacía chistes que serían francamente impopulares en 2022 (“Quedaban siete en casa de Higgins. Los negros no contaban”). Lo más interesante es que incluía un final alternativo al de la película, en el que Chris, la protagonista, terminaba siendo decapitada por Jason al final en lugar de salvarse.

Seis años después, Simon Hawke, que ya hizo las versiones de la primera, segunda y sexta partes, se lanzó a rehacer la novela, incluyendo nuevas subtramas (entre ellas, la de Jason huyendo de la policía). En general está mejor escrita y no tiene grandes sorpresas para los amantes de la obra original, así que, la verdad, más allá de ser la segunda novelización de una película tan aleatoria, no tiene tanto interés en esta lista.

‘Tiburón, la venganza’

Quizá os sorprenda saber que la adaptación a novela de la cuarta parte de ‘Tiburón’ no es muy buena… pero es mejor y tiene más sentido que la película en sí. La cosa es que Hank Searls, que ya había escrito la novela de ‘Tiburón 2’, intenta que este guion tenga sentido, pero sin éxito: en un momento dado, se inventa que el tiburón actúa bajo la influencia de un brujo experto en vudú enfrentado con la familia Brody, y la venganza del tiburón tiene, por tanto, ramificaciones mágicas. La venganza en cuestión no es la del tiburón, sino la de Papa Jacques, el brujo. Bueno, al menos lo intentó.

En Masthead Point, más allá de la luz antigua, Papa Jacques sonreía pese a su dolor. Damballah, el dios serpiente egipcio, había juntado a las víctimas como él había pedido. Su maestro, el loa, haría el resto.

Además, dio un motivo a la aparición del tiburón: es el hijo del original, y su madre le dio a luz mientras era electrificada en ‘Tiburón 2’. Hay que decir que Hank Searls tiene más respeto por la saga que los propios creadores de la película, que hicieron la cuarta parte ignorando el resto de secuelas: en esta novela, no solo se tienen en cuenta ‘Tiburón 2’ y ‘Tiburón 3’, sino que además introduce detalles de la novela original de Peter Benchley que no llegaron a la gran pantalla.

‘Gremlins’

Volvemos a encontrarnos con George Gipe, el hombre que empezó ‘Regreso al futuro’ matando a una familia al completo, porque unos años antes escribió ‘Gremlins’, y bueno, os dará un trasfondo de quiénes son estos adorables bichillos que no visteis venir. Esto es de la primera página. De aquí, para arriba.

Los poderes galácticos ordenaron enviar a los Mogwai a cualquier planeta habitable del universo, con el propósito de inspirar a los seres alienígenas con su espíritu pacífico e inteligencia, instruyéndoles en una forma pacífica de vivir. Entre los planetas seleccionados para la población Mogwai estaban Kelm-6 en el Rango Poraisti, Clinpf-A, de la Colonia Pollux, y el tercer satélite de SolMenor #67672, un lugar pequeño pero fértil llamado Tierra por sus habitantes.

Se nota que Gipe no tenía el guion definitivo e hizo lo que pudo, centrándose en unas subtramas e inventándose otras, en las que todo lo relacionado con los Mogwai es francamente descacharrante: los gremlins fueron creados por los Mogturmen para adaptarse a cualquier clima y condición, pero solo los originales resultaron ser inteligentes y agradables, mientras que el resto, la mayoría, viven menos tiempo y son más brutos. Y esto lleva a los conflictos de la película. Porque sí: los gremlins pueden hablar entre ellos.

Además, en el libro descubrimos que los gremlins ya habían visitado la Tierra creando todo tipo de desastres, desde la desaparición en 1936 de la mayor ciudad de Siberia hasta el fallo eléctrico en la Costa Este de 1965. Y en el tiempo que tiene libre cubre algunos de los problemas de la película, riéndose de ellos y preguntándose, por ejemplo, qué pasa si les das de comer más allá de medianoche en otra zona horaria. Cosas bonitas de ser un producto solo para fans.

‘Viaje alucinante’

Cuando en 1966 Bantam Books consiguió los derechos para la novelización de la locura pulp de Richard Fleischer ‘Viaje alucinante’, decidieron pedirle a Isaac Asimov que se encargara. Y os aseguro que en 1966, Asimov ya era tan de culto que lo rechazó por parecerle indigno, pero al final aceptó a regañadientes. La novela salió seis meses antes que la película, lo que llevó a la conclusión por parte de muchos de que esta adaptaba a Asimov, en lugar del contrario.

Asimov tuvo problemas a la hora de afrontar las inexactitudes científicas de la película. Por ejemplo, al volver a tamaño normal al final de la película, el submarino que dejan en el interior de Benes se convertiría también en un submarino de tamaño normal y la mataría en el proceso. No fue lo único que varió, dedicando párrafos y párrafos a lo que realmente quería explorar: cómo sería realmente la vida estando reducido de tamaño infinitesimalmente, incluyendo los lógicos problemas de distorsión temporal.

En 1987, Asimov quiso mostrar su versión de ‘Viaje alucinante’ sin tener que enmarcarse en el argumento de la película, y así nació una especie de historia alternativa o reboot de la saga ambientada en la Unión Soviética a finales del siglo XXI: ‘Viaje alucinante II’. Originalmente, la editorial propuso que el libro tratase de una versión microscópica de la III Guerra Mundial entre una nave soviética y una estadounidense, pero Asimov se negó en rotundo y al final terminó haciéndola a su manera.

‘Abyss’

El de ‘Abyss’ es uno de los casos más curiosos de la historia de las novelas basadas en películas. No solo porque fue escrita por el mismísimo -y polémico- Orson Scott Card, sino porque fue escribiéndose durante el rodaje en lugar de contar con un guion anterior. Así, Card incluyó ideas de James Cameron, y Cameron hizo lo propio con Card. De hecho, los tres primeros episodios, que cubrían la infancia de los personajes, eran tan buenos que el director se los dio a los actores para que entendiesen bien lo que iban a interpretar.

Se trata de dos trabajos complementarios: la novela expande la historia, se pone en el punto de vista de los aliens y trata a los personajes con mayor profundidad. Ambas versiones se benefician la una de la otra, y en un mundo como este que estamos hablando, eso es francamente extraño.

‘Star wars episodio III: la venganza de los Sith’

Es posible que fueras uno de los que acabó decepcionado viendo las precuelas de ‘Star wars’ (ahora glorificadas), pero… ¿Sabías que las novelas basadas en las mismas son consideradas bastante mejores por los fans? En su versión del 'Episodio III', Matthew Stover hace que la caída de Anakin Skywalker en el Lado Oscuro se entienda mejor, incluyendo el momento en el que Amidala muere (su relación está mostrada menos como una elección y más como un mandato), mucho más concreto y bien explicado que en la obra de George Lucas, en el que se da cuenta de que en ese momento Darth Vader no existe y solo queda un temeroso Anakin.

La has matado porque, finalmente, cuando podrías haberla salvado, cuando podrías haberte ido con ella, cuando podrías haber estado pensado en ella, estabas pensando en ti mismo

Además, la novela expande varias escenas, añade diálogos y explica mejor cómo funciona la mente de los personajes. Y te hace sentir cosas que la película no consigue. La lucha entre Yoda y Palpatine te hace ver hasta qué punto es épica y vital para el futuro de la saga, y lo que significa su derrota: la pérdida de todo lo que ha trabajado durante cientos de años. En serio: si os gustó la precuela tenéis que leer esta versión. Y si no os gustó, quién sabe, dadle una oportunidad. Puede que os encontréis con la película que queríais haber visto, pero en palabras.

‘Escuadrón suicida’

Cuando Zack Snyder anunció que iba a hacer el montaje del director de ‘La liga de la justicia’, a David Ayer le faltó tiempo para decir que él también tenía un montaje alternativo de ‘Escuadrón suicida’ que Warner le destrozó por completo. Ese montaje parece que jamás saldrá a la luz, pero, ¿sabéis dónde podéis encontrarlo? Exacto: escrito por Marv Wolfman (el creador de Blade, Deathstroke o Bullseye, entre otros) en la novelización de la película original.

Todo lo que en la película se sentía fallido o sin sentido, aquí encuentra un nuevo significado. Más relación entre Joker y Harley Quinn, más Rick Flag, más tiempo juntos como equipo, más peleas con la Encantadora (que, ya de paso, está mejor desarrollada), se explica mejor la manera de pelear de Deadshot, apariciones de Batman y otros personajes del universo DC… Mucho más interesante, mejor desarrollada y, según parece, más cerca de lo que Ayer buscaba para ‘Escuadrón suicida’. Si siempre sentiste que era un diamante en bruto, aquí tienes el porqué.

Podríamos seguir durante páginas y páginas, horas y horas fascinantes tratando temas como el de '2001: una odisea del espacio', que se escribió al mismo tiempo que la película de Kubrick o 'Les vampires', la primera novelización de la historia, en 1915. Pero os dejamos el caramelito en la boca, ¡para que investiguéis por vosotros mismos! Al fin y al cabo, ¿no es parte de lo bonito de leer? ¡Feliz día del libro!