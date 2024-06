Cuando las mejores series de Netflix tienen principio y final. 4 alucinantes series para ver sin miedo a que las cancelen y te quedes a medias

El reciente estreno en Netflix de la temporada 4 de 'Sweet Tooth: El niño ciervo' ha servido para recordarnos que no todas las series de la plataforma son canceladas antes de tiempo -duele aún más cuando primero las renueva para luego cambiar de idea-. No es tan habitual como nos gustaría, pero, obviamente, hay unas cuantas y algunas son realmente buenas, por lo que hoy os propongo una selección de 4 alucinantes series de Netflix con principio y final para ver sin miedo a quedarte a medias.

Me gustaría destacar que he optado por dejar fuera cualquier miniserie de Netflix, pues es cierto que hay varias buenísimas, pero son títulos que desde su propia concepción se sabía que iban a tener un cierre. Tampoco he incluido a 'Sweet Tooth' y he preferido echar la vista un poco atrás, dejando también fuera alguna de las series más famosas de la plataforma porque creo que ya son suficientemente conocidas -aunque no me pude resistir a una que también tuvo un éxito bastante reseñable-. Sin más que añadir, vamos con ellas:

'BoJack Horseman' (2014-2020)

A mi juicio la mejor serie original de Netflix hasta ahora y será muy difícil que alguna logre superarla. A priori podría parecer una comedia adulta sobre el mundo del espectáculo, pero esta ficción animada creada por Raphael Bob-Waksberg pronto encuentra su enfoque, en el cual hay espacio para las risas, pero también para tratar temas muy jodidos de forma magistral. Y tiene un final extraordinario.

6 temporadas, 77 episodios

Crítica de 'BoJack Horseman' en Espinof

'Ozark' (2017-2022)

Una serie que nació un poco a rebufo del éxito de la innegablemente superior 'Breaking Bad', pero que siempre hizo gala de una solidez envidiable, especialmente en el apartado interpretativo, donde sirvió para descubrirnos a Julia Garner. Un thriller notable que a mi juicio tocó techo entre el excelente tramo final de su temporada 3 y el inicio de su tanda de episodios definitiva. Por cierto, si os quedáis con dudas sobre cómo continúa la historia tras su final, el showrunner lo aclaró en su momento.

4 temporadas, 44 episodios

Crítica de 'Ozark' en Espinof

'Sex Education' (2019-2023)

Una de las series más refrescantes de Netflix que además contaba con un reparto impecable que mezclaba rostros más conocidos -siempre es un placer ver a Gillian Anderson en cualquier cosa que haga- con multitud de descubrimientos, como el de Ncuti Gatwa, el nuevo protagonista de 'Doctor Who'. Al principio engancha por su atrevimiento, algo que nunca pierde, pero al final son sus protagonistas y la dinámica entre ellos lo que la convierten en una de las imprescindibles de la plataforma.

4 temporadas, 32 episodios

Crítica de 'Sex Education' en Espinof

'Yo nunca' ('Never Have I Ever', 2020-2023)

Una brillante comedia adolescente con una protagonista carismática y una estupenda galería de personajes secundarios que se ve con la misma facilidad que entra un vaso de agua fría en plena ola de calor veraniega. De entre las cuatro que he elegido hoy tengo también muy claro que es la que más se presta a un revisionado para volver a pasárselo en grande con ella, pues es una serie con una chispa especial.

4 temporadas, 40 episodios

Crítica de 'Yo nunca' en Espinof

