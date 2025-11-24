Ha fallecido Udo Kier, el secundario que siempre se hacía notar. Así lo hizo en estas 3 películas extraordinarias que se pueden ver en streaming

Había actores que brillaban con luz propia sin importar el tamaño del papel. Udo Kier lo llevó a otro nivel, uno prácticamente inalcanzable por cualquier otro, porque su carrera fue fundamentalmente de secundario y, en ocasiones, en papeles marginales. Pero llamaban todos la atención, porque su presencia era inconfundible, al igual que su energía.

El actor alemán ha fallecido, y deja tras de sí una filmografía inabarcable. Según él mismo, de todas las películas que vio unas 100 eran malas, 50 se podían ver con una copa de vino y unas 50 eran buenas. Cualquiera es apetecible de ver con un buen vino, pero estas tres son realmente imprescindibles y muestran no sólo su manera de destacar sino su ojo para trabajar con autores.

‘Suspiria’ (1977)

Dirección: Dario Argento. Reparto: Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci, Udo Kier, Miguel Bosé.

Su conexión con el cine de género fue bastante importante, con algunos de sus papeles más prominentes en diferentes versiones de Frankenstein y Drácula. Pero no le importaba tomar algo más puntual si la visión podía ser potente, algo que realizó en la sideral y psicodélica obra maestra de Dario Argento que sigue siendo un giallo afiladísimo.

Ver en acontra+ y en Filmin | 'Suspiria', 'Inferno' y 'La madre del mal': la trilogía de terror de Dario Argento que nunca existió

‘Mi Idaho Privado’ (’My Own Private Idaho’, 1991)

Dirección: Gus Van Sant. Reparto: River Phoenix, Keanu Reeves, James Russo, Chiara Caselli, Udo Kier.

Moverse a Estados Unidos no era un problema, especialmente si le suponían trabajar con un autor de culto o con Pamela Anderson. No es que la actriz salga en esta americana reinterpretación en clave road movie de Enrique IV, pero sí que tiene la delicada esencia de Gus Van Sant para sacar lo máximo de su historia así como de un gran reparto joven que recibe un electroshock con la presencia del alemán.

Ver en Movistar+ | Gus Van Sant, director esencial del cine norteamericano

‘Melancolía’ (’Melancholia’, 2011)

Dirección: Lars von Trier. Reparto: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Alexander Skarsgård, Stellan Skarsgård, Udo Kier.

Kier también tenía mucha afinidad con Lars von Trier, que le dio un papel siempre en casi todas las películas de su carrera así como en la serie ‘The Kingdom’. Habitualmente papeles marginales pero que, como siempre con el actor, se hacían notar. Así que cómo resistirse al apabullante desastre de la boda donde el alemán es un organizador de boda cabreado porque la novia le ha arruinado su evento.

Ver en Movistar+ y en Filmin | La crítica en Espinof

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de drama en streaming