La mejor miniserie de Netflix en 2022, un thriller de ciencia ficción de Stephen King y más: 4 series cortas para ver en streaming este fin de semana

Vuelve a ser fin de semana y hace demasiado calor para pasar mucho tiempo fuera de casa. Una buena solución es ver algo mientras disfrutas del aire acondicionado en casa y hoy quiero proponeros una selección de 4 series cortas que podéis ver estos días en streaming sin la necesidad de iniciar una relación a largo plazo con ellas, ya que ahora mismo de ninguna de ellas hay disponible más de una temporada.

Os recuerdo que hace unas semanas también hice un repaso a 4 miniseries alucinantes que encontraréis en plataformas o que también hice una lista con 4 series cortas y adictivas que tenéis en Netflix. Y si el tema de la duración no es tan importante, también podéis echar un ojo a esta lista con 4 grandes series de ciencia ficción disponibles en streaming.

Además, en Espinof también encontraréis un repaso a de las mejores series en Netflix de lo que llevamos de 2023, otro con las series imprescindibles de 2023 en Amazon Prime Video, otro con las mejores del año en Disney+ y uno más con las series de HBO Max en 2023 que no te puedes perder. Pasemos ahora sí con las elegidas de hoy:

'22.11.63 ('11.22.63', 2016)

Creada por Bridget Carpenter. Reparto: James Franco, Sarah Gadon, Cherry Jones, Lucy Fry, George MacKay, Daniel Webber, T. R. Knight, Kevin J. O'Connor, Josh Duhamel, Chris Cooper

El nombre de Stephen King se asocia siempre al género de terror, pero también tiene más de una novela en la que apuesta más por el thriller o la ciencia ficción. Ese es el caso del libro que se adaptó aquí en forma de una miniserie de 8 episodios que cuenta cómo un profesor viaja en el tiempo con el objetivo de evitar el asesinato de Kennedy, algo complicado de por sí que lo será aún más por la necesidad de establecer una nueva vida a principios de los años 60. Es cierto que no estamos ante una obra redonda, pero es un relato con gancho bien liderado por un James Franco que espera volver pronto por la puerta a Hollywood dando vida a Fidel Castro.

Crítica de '22.11.63'

Puedes verla en Amazon Prime Video

Desde dentro ('Inside Man', 2022)

Creada por Steven Moffat. Reparto: David Tennant, Stanley Tucci, Dolly Wells, Lydia West, Dylan Baker

Apenas 4 episodios fueron necesarios para dar a esta excelente coproducción de BBC y Netflix que apuesta por el thriller para contarnos lo que unos padres desesperados están dispuestos a hacer por salvar a su hijo, dando además en la diana con la subtrama liderada por Stanley Tucci para dar un toque muy especial a 'Desde dentro'. Con unos guiones que proponen una historia absorbente y un gran trabajo de sus protagonistas, es ideal para verse de una sentada en cualquier momento. Por cierto, su éxito dio pie a que se hablase de una posible segunda temporada, pero por ahora esa posibilidad se ha quedado en nada.

Crítica de 'Desde dentro'

Puedes verla en Netflix

'Pollos sin cabeza' (2023)

Creada por Carolina Bang y Álex de la Iglesia. Reparto: Hugo Silva, Dafne Fernández, Óscar Casas, Gorka Otxoa, Miguel Ángel Solá, Kira Miró, Diogo Sales

Siempre me ha sorprendido que en España no se haya intentando explotar más el filón del fútbol en el mundo del cine y las series, aunque luego uno se acuerda de mediocridades como 'Todo por el juego' y la cosa cambia. Por suerte, eso no sucede aquí, ya es que es cierto que se trata de una serie bastante sencilla y quizá algo simple, pero también es un divertido pasatiempo con un inspirado Hugo Silva que deja con ganas de más tras los siete episodios de su primera temporada. Ojalá haya al menos una segunda.

Crítica de 'Pollos sin cabeza'

Puedes verla en HBO Max

'The Afterparty' (2022-?)

Creada por Christopher Miller. Reparto: Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoë Chao, Ike Barinholtz, Ben Schwartz, Ilana Glazer, Jamie Demetriou, Dave Franco

No cuesta entender las alabanzas que ha cosechado 'Solo asesinatos en el edificio', pero como cóctel de comedia y suspense yo me quedo antes con esta genial serie de Apple TV+ que en cada temporada cuenta la investigación alrededor de un crimen diferente. Todavía no he podido ver la segunda, que se estrena esta semana que viene, pero la primera es entretenidísima, mezclando un caso con gancho, personajes a los que coges rápidamente cariño y un hábil uso del humor para dar un enfoque particular a lo que propone.

Crítica de 'The Afterparty'

Puedes verla en Apple TV+

