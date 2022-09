'No te preocupes querida': todas las polémicas de la película más comentada del año que aún no hemos visto

Llamada a ser una de las películas del año, 'No te preocupes querida' ya lo está siendo antes de haberse estrenado siquiera. La nueva película de Olivia Wilde después de 'Súper Empollonas' acapara todas las miradas ante cada nueva información que se revela sobre ella. ¿Se llevan mal Olivia Wilde y Florence Pugh? ¿Se despidió a Shia LaBeouf? ¿Escupió Harry Styles a Chris Pine? Esto es todo lo que sabemos hasta la fecha.

Preocupaciones varias

En 2019, Olivia Wilde emprendió el proyecto de 'No te preocupes querida', un thriller psicológico y de ciencia ficción ambientado en una aparentemente idílica comunidad. Wilde iba a ser la protagonista, además de directora, junto a Florence Pugh, Shia LaBeouf y Dakota Johnson.

Según Wilde, su principal opción para el coprotagonista de la historia era Harry Styles, pero no pudo adherirse en ese momento al proyecto por la gira musical que tenía prevista. Dicha gira se terminó cancelando debido a la pandemia, por lo que finalmente sí pudo unirse tras la salida de LaBeouf por "problemas de agenda".

Johnson también terminó dejando el proyecto y Wilde decidió intercambiar su personaje con el de Pugh, convirtiendo a esta en protagonista y asumiendo un rol más secundario. Además, durante el rodaje de 'No te preocupes querida', Wilde anunció su ruptura con Jason Sudeikis, su pareja desde hacía 9 años y con la que tenía dos hijos.

Unos tres meses antes de que finalizara el rodaje, salió a la luz el escándalo en el que la cantante FKA Twigs denunció a LaBeouf por "agresión sexual, maltrato y angustia emocional". LaBeouf y Twigs se conocieron en el rodaje de 'Honey Boy' y su relación duró nueves meses. Según Twigs, LaBeouf se fue volviendo cada vez más "celoso y controlador", a lo que el actor respondió: "No tengo excusas para mi alcoholismo ni mi agresividad. He sido abusivo conmigo y con mi entorno".

Una vez finalizado el rodaje, Wilde promocionó la película en la CinemaCon de Las Vegas. En plena presentación, un hombre la interrumpió para entregarle un sobre donde ponía "Personal y Confidencial". Posteriormente, se reveló que contenía una demanda de Sudeikis por la custodia de sus hijos y que, el hombre en cuestión, era miembro de su bufete de abogados.

El asunto salió a colación en el juicio, donde Wilde declaró que fue una estrategia para humillarla y Sudeikis negó conocer de antemano que se le iban a entregar los papeles a su ex pareja en esas circunstancias. El juez falló a favor de Wilde y desestimó la demanda.

Supuestas rencillas

Por otra parte, Wilde y Harry Styles comenzaron una relación a raíz de 'No te preocupes querida'. Hay fuentes que afirman que fue después de haber roto la relación con Sudeikis y también hay otras que comentan el conflicto que supuso para Florence Pugh el verlos juntos en el rodaje cuando Wilde y Sudeikis todavía eran pareja (ya que Pugh era novia de Zach Graff, amigo del ahora ex de Wilde).

Sea como fuere, parece bastante evidente la tensión existente entre Pugh y Wilde. Pugh no solo no ha mencionado a la directora en ninguna de sus declaraciones sobre la película, sino que tampoco ha respondido a las publicaciones sobre 'No te preocupes querida' en las que la directora le etiquetó y no compartió el póster en sus redes hasta casi cuatro meses después de su salida.

Recientemente, la película saltó a la palestra mediática a raíz de un reportaje en que Wilde aseguraba que ella misma despidió a LaBeouf porque "quería proteger a Florence" y porque no comulgaba con su "energía combativa".

Poco después, LaBeouf contacta con Variety para desmentir la versión de Wilde, diciendo que fue por no lograr cuadrar agenda para ensayar con sus actores. El actor adjuntó como prueba un email enviado a Wilde en el que le pedía rectificar la historia.

Tras esto, se filtró el vídeo que le mandó Wilde al LaBeouf tras su marcha del proyecto, pidiéndole que recapacite y refiriéndose a Pugh como "Miss Flo". Ante las declaraciones del actor, Wilde no se retractó e insistió en que "fue reemplazado" y que "le deseaba lo mejor en su recuperación".

Pugh rechaza conceder entrevistas sobre 'No te preocupes querida' debido al rodaje de 'Dune 2', aunque se desplaza a Venecia para asistir a la premiere de la película. En la exhibición del filme, tuvo lugar el famoso momento en el que supuestamente Styles le escupió a Chris Pine justo antes de sentarse en la butaca (aunque los representantes de ambos desmienten que eso sucediera).

Con todo este bagaje, 'No te preocupes querida' es una de las películas más comentadas del momento y ni siquiera se ha estrenado. No sabemos si alguna vez se llegará a aclarar esta telaraña de supuestas enemistades o si tendrán lugar nuevos acontecimientos que den la nota por razones extracinematográficas. Por lo pronto, la película se estrena en España el próximo 23 de septiembre.