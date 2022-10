Qué ver en el Día del Cine Español: 4 grandes películas recientes que se pueden disfrutar en streaming en el gran día de nuestro cine

Un año después de iniciarse la iniciativa para reivindicar el trabajo de la industria cinematográfica patria, vuelve a celebrarse el Día del Cine Español. Diferentes plataformas están aportando su granito de arena para la gran celebración de nuestras películas y nuestros autores.

Hoy nos sumamos a la celebración con un pequeño repaso con joyas recomendables. Concretamente, hoy recordamos algunas de las mejores películas estrenadas en los últimos años, que se pueden encontrar en streaming a través de las diferentes plataformas y que muestran las interesantes posibilidades de nuestro cine.

'Alcarràs' (2021)

Dirección: Carla Simón. Reparto: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou.

La continuación de 'Verano 1993' por parte de Carla Simón ha estado, mayormente, a la altura del pequeño evento que se ha formado en torno a ella. 'Alcarràs' mantiene bastantes claves estéticas, aunque esta vez opta por un enfoque menos individual y más complejo, mostrando la experiencia del campo a través de diferentes generaciones.

Su capacidad para contar a través de las pequeñas interacciones, de mirar con curiosidad y sin juzgar a los personajes y sus contextos, vuelven a 'Alcarràs' una remarcable pieza de neorrealismo, humanismo y drama adulto. Como poco, confirma a la realizadora catalana como un talento imprescindible.

Ver en Movistar+ y en Filmin | La crítica en Espinof

'Cinco lobitos' (2022)

Dirección: Alauda Ruiz de Azúa. Reparto: Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamante, José Ramón Soroiz.

Me voy a mojar un poco aquí para decir que la de Alauda Ruiz de Azúa es la mejor película española de lo que llevamos de año, y una de las mejores en general. 'Cinco lobitos' es la clase de película milagrosa que te cautiva con cada escena, que cada frase contiene toneladas de emoción y de historia y que sabe donde colocar pedacitos de luz y ligereza entre lo que parece un mar de dificultades.

Dos caras de la vida, idénticas en muchos puntos como decide mostrar con mucho mimo, explorando con ellas tanto la capacidad de los cuidados para sostener familias como ese complejo estado de una mujer donde le toca ser madre sin dejar de ser hija. No hay un solo momento que no esté lleno de intención, pero no deja en ningún punto de contártelo todo con claridad y empatía, tanto con sus personajes como con el espectador.

Ver en Movistar+ | La crítica en Espinof

'Espíritu Sagrado' (2021)

Dirección: Chema García Ibarra. Reparto: Nacho Fernández, Llum Arques, Joanna Valverde, Rocío Ibáñez.

Mostrar lo más oscuro del mundo desde el enigma, el desconcierto y también el absurdo. Surrealismo lynchiano en pleno corazón del barrio del Carrús de Elche, mostrando una historia cargada de costumbrismo y de ufología que desconcierta para enmascarar la auténtica tragedia que esta realmente mostrando.

Chema García Ibarra crea un ejercicio realmente elegante y, al mismo tiempo, desternillante. Una anti-épica de ciencia ficción a través de los ojos de alguien que cree estar viviendo una odisea, sólo para desprenderse de la perturbada realidad que está viviendo. Una genial joya como no hay otra en la filmografía española.

Ver en Filmin y en Movistar+ | La crítica en Espinof

'La inocencia' (2019)

Dirección: Lucía Alemany. Reparto: Carmen Arrufat, Laia Marull, Sergi López, Joel Bosqued, Estelle Orient.

Uno de los géneros que más se ha extendido en nuestro cine es el de "chicas que crecen en España", y entre todas ellas es fácil que alguna no destaque tanto a pesar de tener grandes virtudes en su interior. La película de Lucía Alemany es buen ejemplo, creando una película llena de vida que hace más fácil meterte en el mundo interior de su protagonista.

'La inocencia' nos mete de lleno en un ambiente reconocible, con personajes que sientes que has visto en tus propias fiestas del pueblo, y sabe jugar para hacerlos auténticos sabiendo que la realidad no se puede plasmar o imitar, sólo puedes aproximarte a ella. Y Alemany consigue quedarse realmente cerca al mismo tiempo que cuestiona la forma en la que las mujeres jóvenes son juzgadas socialmente.

Ver en RTVE Play | La crítica en Espinof