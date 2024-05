La decepción de 'Furiosa' en la taquilla española confirma el peor fin de semana del año, y una preocupante tendencia en las salas desde 2022

El pasado fin de semana (24-26 de mayo) la gran espera de prensa y fans por 'Furiosa' no se tradujo necesariamente en asistencia a las salas. La taquilla presentó sus segundos peores datos de recaudación de finde en lo que va de año, con un acumulado de 2,95 millones de euros, solo por detrás del fin de semana del 12-14 de abril que apenas llegó a los 2,9 millones.

Como expone Pau Brunet en su análisis para el medio Enfoque y también en su cuenta de Twitter/X, la gran diferencia con aquel finde estaba en el estreno de 'Menudas Piezas' frente a la precuela de George Miller. Pero si comparamos el alto presupuesto de 'Furiosa' (168 millones de dólares) y su gran esfuerzo de marketing global frente a la modesta comedia patria, el resultado es, como poco, decepcionante.

Aunque no todo ha sido negrura este mes de mayo (el finde del 10-12 la cosa no fue mal gracias al estreno de 'El reino del planeta de los simios' y 'Garfield' parece estar salvando los muebles), la caída de estos últimos días supone la continuación de una tendencia descendiente que está encendiendo todas las alarmas de la industria.

Un descenso sin freno

El fin de semana más taquillero en lo que llevamos de año (sin contar la anomalía que siempre supone el aumento de espectadores en Semana Santa) es el del 8-10 de marzo, que hizo coincidir en salas a las tres películas más exitosas en España en 2024: 'Dune: Parte II' en su segunda semana, 'Kung-Fu Panda 4' en su estreno y la comedia sleeper de la temporada 'Cualquiera menos tú', aun dando guerra en su octava semana, sumando todas ellas y el resto de cartelera un total de 6,67 millones de euros.

En comparación con el pasado fin de semana que hemos tenido, supone un descenso considerable. 'Furiosa' no ha podido animar al público en su estreno en lo que ya era un mes bastante decaído. Los 2,95 millones son decepcionantes si se ponen en contraste con el finde anterior, en lo que ha supuesto una caída del 28%. Como dato para entender la catástrofe: el estreno del remake de 'La Sirenita' hizo ella sola un 60% más que la suma de toda la taquilla de este fin de semana.

La taquilla internacional también se está haciendo eco de un fracaso similar. En Estados Unidos los 39 millones de dólares para 'Furiosa' suponen un escueto empate con 'Garfield', y el peor último finde de mayo en treinta años. Para España, tenemos que remontarnos a 2013 para encontrarnos con cifras tan bajas en un fin de semana.

Lo que podría parecer únicamente un futuro poco halagüeño para la saga Mad Max nos dice algo más preocupante sobre el estado actual de la industria en España. Incluso las películas más exitosas de este 2024 tienen una considerable distancia con las de 2023. El éxito de Dune solo se acerca a 'Fast & Furious X', la quinta película más vista el año pasado en España, y solo supera por muy poco a 'Doctor Strange: En el multiverso de la locura', la quinta película más vista de 2022. Los números de 2024 están más cercanos a los post-pandémicos de 2021.

Los factores son varios. Las grandes plataformas apuestan cada vez más por el streaming (incluso a escasas semanas del estreno en cines), dando la sensación a los espectadores de que no necesitan acudir a la gran pantalla para ver una película que les interese, ya que la tendrán en casa al poco tiempo, restándole así el sentido de exclusividad que han tenido los cines históricamente. Si sumamos eso a que los precios no han hecho más que subir, como varios usuarios se hacen eco en respuesta a la publicación original, desde luego las razones para acudir a las salas no aumentan.

Los hábitos también están cambiando: cuando se buscan los factores de este cambio los usuarios suelen denunciar el ruido y la mala actitud de muchos espectadores actuales, que hacen de la experiencia algo más hostil. A la industria, por su parte, le sigue costando tomar riesgos ante la evidencia de los números. 'Furiosa', la que se supone que iba a ser la salvadora de la taquilla, se añade a la lista de preocupaciones e incertidumbres en un mercado que desciende en picado.

