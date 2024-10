Las productoras están desesperadas por entender al público y han empezado a reunir grupos de "super fans" que les asistan. Insisten en que lo mejor es "no provocarlos"

Lo que hasta ahora era una minoría soez se está conviertiendo en una parte cada vez más verbal y presente detrás de los productos culturales más relevantes de nuestro tiempo. Los llamados "fans tóxicos", aquellos cuyo amor por el material original se pervierte en un odio visceral por nuevas versiones de sus sagas queridas, cada vez son una mayor preocupación para los estudios.

Gracias a un reportaje realizado por Variety están saliendo a la luz las estrategias que algunos estudios están tomando al respecto. Desde tratar de proteger a sus actores en redes a crear grupos focales de "super fans" con los que reunirse y entender mejor su opinión de las series antes de emitirlas, llegando incluso a hacer cambios al respecto.

Esto llega en un momento en el que cada vez más los actores se están verbalizando sobre acoso que reciben. Recientemente una de las actrices de 'The Acolyte' ha acusado a Disney de no hacer nada para protegerlos de todo ese odio. Amanda Stenberg, la protagonista de la serie, admitió no estar sorprendida con la cancelación tras la campaña de odio que recibió la serie.

Las acciones de estos "fans" son cada vez más agresivas. Discusiones nocivas en internet han pasado a ser amenazas directa a los intérpretes. Y estrategias como el "review bombing" (bajar la nota de estas obras en masa dentro de webs como IMDB o Metacritic incluso sin haberlas visto) son omnipresentes en los últimos tiempos.

Para paliarlo, algunas grandes producciones ya están empezando a incluir bootcamps de redes para sus actores para guiarles sobre cómo deben actuar ante ciertos comentarios. Lo que buscan generalmente es no picar el cebo, pero cuando la cosa empeora, hay protocolos preparados para alejar a las estrellas por completo de sus redes y que un intermediario las lleve por ellos.

Odio selectivo con peligrosas coincidencias

Son especialmente perjudiciales los matices raciales, misóginos e intolerantes con minorías que están indudablemente ligados a esta actitud. De forma muy conveniente, el odio que han recibido series tan diferentes como 'The Acolyte' o 'Los anillos del poder' solo tiene algo en común: se alejan de la heteronormatividad dominante en estas sagas durantes años.

Mientras, batacazos históricos en taquilla como el de 'Joker 2' llevan a conclusiones distintas para los fans. En redes hay una corriente convencidísima de que la película de Joaquin Phoenix es un "ritual de humillación de Warner" para dañar a los verdaderos fans, como si la película original fuera un canto de anarquía que Warner quisiera que el público olvidase. Algunos iluminados están ya pidiendo incluso el "Todd Philips Cut", y el propio Philips ha tenido que dar un paso al frente y declarar que nadie sino él es responsable de la película.

La saga Star Wars, además, tiene el dudoso honor de haber sido presa de esto toda la vida. Hace años y antes de las redes sociales, actores como Ahmed Best (Jar Jar Binks) y Jake Lloyd (Anakin) ya tuvieron que apartarse de los focos por la campaña de odio. Daisy Ridley fue otra de las grandes afectadas, alejándose de las redes tras interpretar a Rey. Solo casos muy concretos, como el odio que hubo con 'Obi-Wan' hacia Moses Ingram, han venido acompañados de un mensaje de apoyo oficial.

El mensaje que algunas productoras parecen haber recibido de esto es problemático. La idea tras los grupos focales que se están empezando a poner en marcha tienen como objetivo reunir a estos "super fans" para consultarles cómo evitar estas opiniones negativas y en general cómo "no provocarlos". Un ejecutivo afirmó que les dicen cosas como: "si hacéis esto, los fans tomarán represalias".

La idea de doblegarse a voluntad de lo que quiere la parte del fandom más nociva no solo no evitaría que sus actores sigan siendo acosados, sino que incentivaría estos comportamientos y va en contra de la famosa "visión autoral" que tanto defienden en otros productos. La popularización de estas prácticas y su impacto real está aún por ver. Pero el futuro que auguran desde luego no es positivo.

