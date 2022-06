Spider-Man: No Way Home' al fin tiene fecha de estreno en streaming: cuándo y dónde podremos ver la película de Marvel con Tom Holland

El enorme éxito en cines de 'Spider-Man: No Way Home' deja claro que mucha gente ya ha visto la notable aventura del universo cinematográfico de Marvel encabezada por Tom Holland. Sin embargo, seguro que algunos han preferido esperar a su llegada en streaming para darle una oportunidad y al fin sabemos en qué plataforma y cuándo podremos verla en España: el 8 de julio estará disponible en Movistar+.

Misterio resuelto

No os sorprenda que la plataforma elegida no sea Disney+ -aunque todo apunta a que acabará allí más temprano que tarde-, ya que recordemos que 'Spider-Man: No Way Home' es una película de Sony y que tanto 'Spider-Man: Homecoming' como 'Spider-Man: Lejos de casa' no debutaron en streaming en la plataforma de Mickey Mouse.

Ese era uno de los motivos por los que existían tantas dudas sobre donde podríamos ver la sexta película más taquillera de todos los tiempos con unos ingresos mundiales alrededor de los 1.900 millones de dólares. Solamente 'Avatar' (2.847 millones), 'Vengadores: Endgame' (2.797 millones), 'Titanic' (2.201 millones), 'Star Wars: El despertar de la fuerza' (2.069 millones) y 'Vengadores: Infinity War' (2.048 millones) lograron amasar más.

Lo que está claro es que la espera que hemos tenido que soportar en el caso de 'Spider-Man: No Way Home' ha sido mucho mayor al de otros títulos. Por ejemplo, con 'The Batman' solamente pasaron 45 días desde su estreno en cines hasta su llegada a HBO Max, mientras que la película de Jon Watts llegó a los cines el 17 de diciembre...

Recordemos que Sony no cuenta con plataforma de streaming propia, de ahí que sus películas aguanten más tiempo de forma exclusiva en cines. Ellos no tienen la necesidad de hacer sacrificios por esa vía, dándose además la particularidad en este caso de que pronto volverá a las salas con una versión extendida que promete más diversión.