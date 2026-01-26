Creía que todo serían copias de 'Élite' y 'La casa de papel', pero estos 3 proyectos españoles de Netflix para 2026 me han sorprendido por todo lo alto

Los más antiguos del lugar recordaréis la temporada de pilotos en la televisión americana, en aquel mundo previo a Netflix y a los servicios de streaming: por aquel entonces, todas las productoras anunciaban sus nuevas series para la temporada y anunciaban, una tras otra, todas las temporadas que tenían intención de petarlo, que iban desde lo ridículo hasta lo fantástico. Los tiempos, obviamente, han cambiado, pero en los servicios de streaming han tomado buena nota: una buena presentación en golpe de los proyectos potencialmente menos virales (y, quizá, más artísticos) da una buena sensación de glotonería, de empacho y de que el próximo año va a ser, indudablemente, fantástico.

Es el caso de Netflix, que en su última presentación en Madrid, además de las nuevas temporadas de sus series estrella (de 'One Piece' a 'Los Bridgerton', pasando por la película de 'Peaky Blinders'), nos acercaron a los proyectos españoles que se están marcando de un tiempo a esta parte. True crimes como 'El crimen de pazos', biopics como 'Aquel' (la historia del mismísimo Raphael), thrillers de padre coraje como 'Salvador' o documentales como 'Miguel Angel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo' darán muchísimo que hablar en 2026, pero, si tengo que elegir, hay tres formatos por los que apostaría sin duda... Y que deberíais tener en vuestro radar. Ojo.

Lobo

Si algo nos gusta es un buena miniserie de asesinos. Pero si encima es española, de época, y protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa, mejor que mejor. En particular, 'Lobo' cuenta la historia de Manuel Blanco Romasanta, o lo que es lo mismo, el primer asesino en serie de la historia de nuestro país, allá por el siglo XIX. Mató a 13 personas (o al menos fueron los que reconoció) y en el juicio reconoció ser un hombre lobo. Es muy difícil que algo así no te llame la atención, ¿no? Acaban de empezar a rodar, así que no hay una fecha de estreno, pero la cosa promete de lo lindo.

53 domingos

Sí, es una obra de teatro llevada al cine. Pero a ver quién se resiste a un plantel formado por Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez, dirigidos por Cesc Gay. Este elenco representa a tres hermanos que han decidido juntarse para decidir qué van a hacer con su padre, que a los 83 años ya está empezando a tener problemas mentales. Como podrás imaginar, la cosa no va a ser cívica en absoluto cuando se abran viejas rencillas. Honestamente, nos pusieron un clip y era tan tremendamente divertido (y teatral) que solo puedo recomendarlo con toda la efusividad posible.

El niño

Uno de los proyectos más interesantes de Netflix durante este 2026 tiene como protagonistas a Karra Elejalde y Belén Cuesta como el abuelo y la madre, respectivamente, de un niño que acaba de morir. Sin embargo, el abuelo hace como que sigue vivo, llevándole de paseo, cogiéndole el bocata y haciendo que todos crean que está ahí, porque, al fin y al cabo, solo mueres cuando te olvidan del todo. Escrita y dirigida por Mariano Barroso y basada en el best-seller de Fernando Aramburu, es difícil resistirse.

Personalmente me alegro mucho de que Netflix España haya abandonado el camino de crear clones de 'Élite' o 'La casa de papel' y se haya centrado en volver a confiar en los autores para crear buenas historias. Ahora solo falta saber si realmente consigue plantar cara a Movistar Plus+, su verdadera enemiga, o quedan reducidas a la nada por culpa del inmenso e infinito poder del algoritmo. Y con la llegada de Warner a la vuelta de la esquina, necesita una revolución sí o sí.

