Faltan horas para el estreno de la temporada 5 y 'Stranger Things' ya ha vuelto a hacer historia de Netflix con un nuevo récord

Apenas faltan una docena de horas (lo tomas o lo dejas) para que esta madrugada del miércoles al jueves Netflix estrene la temporada 5 y final de su serie estrella. O al menos su mayor fenómeno. 'Stranger Things' regresa y viene con un nuevo récord debajo del brazo logrado en vísperas de que podamos ver los nuevos episodios.

Echando un vistazo al ya clásico top semanal de Netflix observamos que la gente se ha vuelto como loca para ver (e imagino revisitar) la serie al completo en los días antes de que regrese. Pero ha sido un visionado tan multitudinario que ha hecho historia en la plataforma: por primera vez una serie tiene a la vez cuatro temporadas en el top 10.

De esta manera, vemos en tercera posición con 4,1 millones de visualizaciones la primera temporada de 'Stranger Things'; en quinta posición, la temporada 4 con 3,3 millones; en el puesto 7, la segunda temporada con 3,1 millones y casi cerrando, en el 9, la temporada 3 también con 3,1 millones de visualizaciones.

Curiosamente, la gran mayoría de puestos del top se lo reparten entre tan solo dos series, ya que 'Absentia', la serie policíaca protagonizada por Stana Katic y que se pudo ver por aquí vía AXN y Prime Video, cuenta con tres temporadas en el top de la semana del 17 al 23 de noviembre.

Recordemos que con esta temporada final de 'Stranger Things' desde Netflix van a experimentar con un modelo que ya les viene funcionando a Disney+ desde hace tiempo: estrenar en el "prime time" estadounidense. De esta manera, en vez del lanzamiento habitual a media noche hora del pacífico, es decir, las 9 de la mañana peninsulares españolas, ahora pasaremos a poder ver estos episodios a partir de las 2 de la mañana.

La primera parte de esta temporada se estrenará, de esta manera, esta próxima madrugada; la segunda parte en Navidad y el final en Año nuevo.

