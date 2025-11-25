Cambios en la hora de estreno de la temporada 5 de 'Stranger Things': Netflix rompe su estrategia habitual para el final de la serie

Es habitual encontrarse con artículos sobre a qué hora se estrenan determinados títulos en streaming. Lo cierto es que luego la respuesta siempre es la misma, ya que cada servicio tiene establecido un momento concreto del día para sus lanzamientos. En el caso de Netflix es las 9 de la mañana del día del estreno, pero la plataforma ha optado por algo distinto en el caso de la temporada 5 y final de 'Stranger Things'.

A las tantas de la noche

En su momento se anunció que la temporada 5 de 'Stranger Things' iba a estrenarse el 26 de noviembre de 2025. Técnicamente, eso sigue siendo cierto, ya que ese día estará disponible en Estados Unidos y en bastantes países más. Sin embargo, Netflix ha alterado su hora de estreno habitual y en España tendremos que esperar hasta el día 27 a las 2 de la mañana para poder ver esos cuatro primeros episodios.

Desde Netflix no han aclarado el motivo de ese cambio, pero es evidente que se trata de favorecer el visionado en Estados Unidos. Allí estará disponible para verlo durante la noche del 26. A eso hay que sumar que el 27 se celebra el Día de Acción de Gracias en dicho país, por lo que la plataforma quizá busque que se pueda hablar de la serie durante esa celebración.

A cambio, en Europa quedamos condenados a tener que verlo de madrugada o a arriesgarnos a encontrarnos con infinidad de spoilers cuando nos despertemos el día 27. Un peligro que se acrecienta aún más para todos aquellos que tengan que trabajar ese día -cero sorpresas si más de una persona ha decidido cogerse el día libre- y se vean obligados a esperar aún más.

Os recuerdo además que la temporada 5 de 'Stranger Things' se divide en tres tandas y que Netflix vaya a seguir la misma estrategia de lanzamiento con las dos siguientes. Eso supone que en España la segunda, formada por tres episodios, nos llegará el 26 de diciembre a las 2 de la mañana y que el capítulo final, que al menos en Estados Unidos también podrá verse en cines, estará disponible el 1 de enero de 2026 a las 2 de la mañana.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025