"Gracias a Dios no es la única forma de ver una película". El CEO de Netflix tiene claro que el futuro de las salas de cine es muy complicado

Los años gloriosos de las salas de cine ya quedaron atrás, a lo que hay que sumar que los hábitos de muchos espectadores cambiaron tras la pandemia de coronavirus. Todo ello es innegable, pero somos muchos los que seguimos disfrutando más de ver las películas en la pantalla más grande posible en lugar de en casa. Hasta Ted Sarandos, mandamás de Netflix, reconoce que eso tiene algo especial, pero agradece que no sea la única forma de ver películas.

"Los comportamientos evolucionan"

Teniendo en cuenta cuál es el negocio que lidera Sarandos, es totalmente lógico que haga este tipo de declaraciones. Otra cosa es que obvie por completo el formato físico, el mismo que fue la base de Netflix en sus inicios. Dejando ese detalle vital de lado, lo que realmente nos interesa ahora es esto que ha dicho el CEO de la plataforma en su paso durante su visita a 'What a Joke with Tom and Fortune':

Desde el comienzo de la televisión, la asistencia a las salas de cine empezó a descender, y ha descendido cada año desde los años 60. La mayoría de las veces se mantiene igual porque el precio de las entradas sube. La mayoría de las veces se mantiene porque sube el precio de las entradas. Por cierto, esto no es un insulto a lo que es, es sólo que esa es la manera de hacerlo. Esa es la manera. Y luego la tecnología evoluciona. Los comportamientos evolucionan. El comportamiento del consumidor cambia. Creo que tiene algo muy especial, pero gracias a Dios no es la única forma de ver una película.

No entraré mucho en lo de subir los precios cuando Netflix lo hace de forma sistemática, hasta el punto de que cada vez parece más obvio que quieren que sus clientes se pasan al plan con publicidad, pero sí estoy de acuerdo en que está bien tener otras opciones. Ahora, Netflix justo limita por completo eso en mucho de su contenido original, negándose al menos a dar la opción a que la gente se haga con ello a través del formato físico. Mucho quejarse por un lado pero luego no aplica lo mismo en lo que a ellos les toca.

Además, Sarandos echa de mano de algo innegable como que "mucha gente no vive cerca de una sala de cine" para incidir más en ello. En la misma dirección va cuando recuerda una estadística difícil de comprobar más allá de sus palabras -al final, Netflix tampoco es todo lo transparente que uno desearía en lo referente a sus audiencias-:

Un dato interesante es que el consumidor medio estadounidense ve dos películas al año en el cine. El miembro medio de Netflix ve siete películas al mes.

Tampoco me olvido de que Netflix niega el estreno en cines de la práctica totalidad de sus películas, por lo que estaría poner dar también las gracias y que cambien eso, pero claro, sólo le interesa ver lo positivo en una única dirección. Supongo que al menos nos queda que Sarandos afirma que "espero que los cines siempre sean una opción, pero creo que cada vez será más complicado".

