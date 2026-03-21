Hoy en Netflix una película que captura la crudeza y la ternura de la juventud. Un intenso drama sobre la amistad y hacerse mayor

Algunas historias, aunque parecen pequeñas, casi anecdóticas, terminan golpeando con mucha fuerza. Es lo que me ha ocurrido hace poco con '7 vírgenes', la película dirigida por Alberto Rodríguez. En ella seguimos a Tano, un chaval que sale de un reformatorio durante un permiso de 48 horas y que se lanza a vivirlas como si fueran las últimas.

Sin embargo, lo que podría haber sido un retrato más del cine quinqui se convierte aquí en algo mucho más íntimo y en una mirada crudísima a una generación que crece sin oportunidades, entre la violencia, la amistad y esa necesidad de sentir que la vida pasa de verdad. Y gran parte de su fuerza está en la interpretación de Juan José Ballesta, que construye un personaje lleno de contradicciones, capaz de ser violento y vulnerable al mismo tiempo.

Un retrato brutal de la adolescencia

La película funciona como una cuenta atrás muy bien medida: esas 48 horas en libertad no solo marcan el ritmo, sino que cargan cada escena de una tensión constante. Sabemos que el tiempo se agota, y eso convierte cada decisión de Tano en algo más intenso y, muchas veces, más peligroso.

Y uno de los grandes aciertos del filme es cómo retrata la amistad sin idealizarla. La relación con Richi está llena de complicidad, pero también de presión, de códigos no escritos y de esa necesidad de encajar que puede empujar a tomar las decisiones equivocadas.

Por otro lado, el estilo de Alberto Rodríguez apuesta por un realismo casi documental que lo impregna todo: localizaciones reconocibles, diálogos naturales y una cámara que sigue a los personajes sin intervenir. Esa cercanía hace que no solo observemos, sino que prácticamente convivamos con los personajes.

Además, la película no se queda solo en la crudeza. Hay momentos de pausa, de fragilidad y hasta de cierta ternura que equilibran el tono y dan profundidad a los personajes. '7 vírgenes' no juzga a Tano, sino que trata de entenderlo y nos deja con la sensación de que hemos visto algo real, cercano y muy difícil de olvidar. Está disponible en Netflix, Movistar Plus+ y FlixOlé.

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