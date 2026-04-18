La mejor serie de Netflix en 2026 con diferencia se pega un tremendo batacazo y no consigue ser número 1 en ningún país

Este viernes 17 de abril se estrenó en Netflix la mejor serie de lo que llevamos de año, pero calidad artística y éxito comercial no van siempre de la mano y el batacazo que se ha pegado la temporada 2 de 'Bronca' es un nuevo ejemplo de ello.

Es cierto que no ha tenido tan buenas críticas como su predecesora, pero aún así la temporada 2 de 'Bronca' ha recibido un 88% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Que ha gustado mucho está fuera de toda duda, pero se ve que los suscriptores de Netflix no han mostrado mucho interés en ella. De hecho, no ha llegado a ser número 1 de la plataforma ni en un solo país.

Todo apunta a que 'Bronca' se quedará sin temporada 3

Por ahora, la temporada 2 de 'Bronca' donde mejor ha funcionado ha sido en Lituania, pero es que allí apenas ha alcanzado el tercer puesto. Ya en Estados Unidos no ha pasado de la quinta posición, mientras que en España todavía ni tan siquiera ha entrado en el Top 10. Muy mala señal.

Es cierto que siempre hay margen para que remonte durante los próximos días, pero un arranque tan flojo indica que lo más probable es que la serie creada por Lee Sung Jin vaya a ser cancelada y que se quede sin una temporada 3. Será una pena de confirmarse, pero ya sabemos que a Netflix no le tiembla el pulso a la hora de cancelar series.

El hecho de que hayan pasado tres años desde el estreno de la primera entrega seguro que tampoco ha ayudado, pero es que ni siquiera el reclamo de tener actores bastante conocidos como Oscar Isaac o Carey Mulligan ha servido para compensarlo.

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