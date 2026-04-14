La miniserie de Netflix de 5 episodios con más de 69 millones de visualizaciones: la historia transcurre durante un fin de semana

Si estás buscando algo cortito para ver en Netflix, quizá te interese echar un vistazo a una miniserie de apenas 5 episodios que arrasó y consiguió más de 69 millones de visualizaciones en 2025. Me refiero a 'Sirenas', adaptación de una obra de teatro de Molly Smith Metzler que ella misma se encargó de adaptar.

Qué puedes esperar de 'Sirenas'

Protagonizada por Meghann Fahy, Milly Alcock, Glenn Howerton, Bill Camp, Felix Solis, Kevin Bacon y Julianne Moore, 'Sirenas' fue uno de los grandes éxitos de Netflix el año pasado. Estrenada el 22 de mayo de 2025, fue número 1 de la plataforma durante dos semanas seguidas, pero a la tercera no pudo resistir ante el empuje de la temporada 3 de 'Ginny y Georgia'.

'Sirenas' cuenta la historia de Devon, quien decide ponerse en contacto con su hermana Simone para que ayude a cuidar al padre de ambas, quien sufre demencia. Una vez la localiza, Devon nota algo extraño, ya que Simone tiene una relación muy particular con Michaela, su nueva jefa, y decide intervenir. Sin embargo, Michaela no le va a poner las cosas precisamente fáciles...

Toda la historia que cuenta 'Sirenas' transcurre a lo largo de un mismo fin de semana, lo cual ayuda a elevar tanto la intensidad como la sensación de urgencia en un relato que explora las dinámicas de poder, la herencia y las relaciones entre las mujeres. Todo ello sin olvidarse de aportar una dosis de diversión para disfrute del espectador.

Otro punto a favor de 'Sirenas' es que cuenta con el apoyo de la crítica, logrando un 75% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Con eso puede que no le sirva para entrar en nuestra lista de las mejores miniseries de Netflix, pero sí que la convierten en una alternativa muy a tener en cuenta si ya has visto todas las que incluimos allí.

Los cinco episodios de 'Sirenas' se quedan por debajo de las 5 horas, lo que la convierten en una opción perfecta para ponerte un fin de semana o para dividir su visionado en dos tantas. La tenéis en Netflix.

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