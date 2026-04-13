Netflix acaba de sufrir uno de los mayores fracasos de su historia: de poco sirve tener una serie con un puntuación casi perfecta si nadie la ve

Dan Levy podía elegir lo que quería hacer tras la finalización de 'Schitt's Creek' y lo que hizo fue cerrar un acuerdo con Netflix, la plataforma que había ayudado a que esa serie suya tuviese un alcance mucho mayor. Sobre el papel era un jugada maestra para ambos, pero algo me dice que en la plataforma seguro que se arrepienten de haber firmado un acuerdo multimillonario con Levy.

Pinta muy mal la cosa para 'Schitt's Creek'

La cuestión es que este pasado 9 de abril se estrenó 'Errores épicos', la primera serie cocreada por Levy para Netflix desde el inicio de su acuerdo. De críticas ha ido muy bien con un 95% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, pero en audiencias está sufriendo un fracaso escandaloso que apunta a su inmediata cancelación.

De hecho, 'Errores épicos' apenas ha conseguido ser número 1 en Turquía, mientras que en Estados Unidos llegó a la segunda posición, pero rápidamente bajo a la tercera. Y en otros países aún peor, como en España, Francia o Alemania, que ni tan siquiera ha entrado en el Top 10.

Será este próximo martes cuando tengamos datos de visualizaciones, pero me da que a duras penas logrará entrar en el Top 10 semanal de la plataforma. Y eso si llega a conseguirlo, pero la cosa no pinta nada bien. ¿Puede que igual la gente no sea ha enterado de su estreno o es que simplemente no le ha interesado lo más mínimo?

Recordemos además que sería el segundo gran fracaso de Levy en Netflix, pues en diciembre de 2023 estrenaba la película 'La vida sigue', que en ningún momento se dejó ver entre las más vistas de la plataforma. Teniendo en cuenta que su contrato con Netflix se valoró en 8 cifras, lo que supone un mínimo de 10 millones de dólares, algo me dice que muy contentos no van a estar...

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