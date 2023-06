Netflix desvela el dineral que se ha gastado en 'The Witcher' hasta ahora, pero la serie de fantasía con Henry Cavill es mucho más barata que 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'

Desde el primer momento quedó claro que 'The Witcher' iba a ser una de las series más mimadas de Netflix. La campaña promocional de las dos primeras temporadas lo volvió a confirmar, pero no ha sido hasta ahora cuando hemos sabido cuánto se ha gastado hasta la plataforma en la serie protagonizada por Henry Cavill. Ahora se ha desvelado que es un dineral, pero sigue siendo mucho que lo que gastó Amazon en la primera temporada de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'.

El coste de 'The Witcher'

Por ponerlo ya en cifras, las dos primeras temporadas de 'The Witcher' costaron 268,4 millones de dólares, con el presupuesto de la primera yéndose hasta 92,1 millones, mientras que la segunda prácticamente lo duplicó y se fue hasta los 176,3 millones. Todo eso la convierte en una de las series más caras de Netflix -aunque se queda lejos de 'Stranger Things', cuya temporada 4 costó 270 millones-. Además, a eso se podrían sumar los 50,3 millones que costó 'The Witcher: El origen de la sangre', lo cual dejaría la cifra en 318,7 millones.

Por desgracia, desde Forbes no ha conseguido también el presupuesto de 'The Witcher: La Pesadilla del Lobo', pero la película animada no tenía pinta de haber costado demasiado. Además, es que su coste tendría que ser disparado solamente para que sumado al de 'The Witcher' y su precuela televisiva superen lo que invirtió Amazon en los primeros ocho episodios de 'Los anillos de poder'.

Es bien conocido el dato de que la serie de 'El señor de los anillos' de Prime Video es la más cara de todos los tiempos, pero es que tampoco parece probable que nadie vaya a poder superarla en un futuro cercano. El motivo es que su primera temporada tuvo un presupuesto de 465 millones de dólares, dentro de los cuales no entran los 250 millones que Amazon pagó únicamente por hacerse con los derechos. Eso habrá que dividirlo entre todas las entregas que se hagan. En principio, deberían ser cinco, lo que supondría un sobrecoste de 50 millones por temporada.

Sí es bastante probable que 'The Witcher' haya logrado superar a la primera temporada de 'Los anillos de poder' si sumamos lo que haya costado la tercera entrega de las aventuras del brujero -y además la cuarta empezará a rodarse en breve-. Pero es que la de Amazon Prime Video ya rueda su temporada 2 y todo apunta a que su presupuesto va a ser tan abultado como el de la primera...

