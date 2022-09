Netflix presenta sus nuevos realities: su propia versión de 'La isla de las tentaciones' y segundas temporadas de éxitos como 'Soy Georgina'

Los realities españoles le funcionan a Netflix. La plataforma seguirá apostando por el género de entretenimiento y ya ha anunciado los próximos proyectos que se irán incorporando a su catálogo en un futuro cercano: continuaciones de pelotazos como 'Soy Georgina' o 'Amor con fianza' y un misterioso proyecto que promete ser su propia 'La isla de las tentaciones'.

Próximos proyectos

En la presentación que hizo Netflix en el FestVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz), Álvaro Díaz (director de entretenimiento en Netflix España) comentó las novedades que tiene la plataforma entre manos en cuanto a realities. Comenzando con esperadas segundas temporadas de formatos como 'Amor con fianza', en la que se han desplazado hasta Cerdeña y se estrenará pronto.

'Soy Georgina', que se ha coronado como el más exitoso de la plataforma, también prepara su segunda tanda de episodios. El programa sobre la vida de Georgina Rodríguez (influencer, además de esposa de Cristiano Ronaldo) tendrá un marcado cambio de el tono respecto a su temporada anterior, debido a la delicada situación que atravesó la pareja (la pérdida de uno de sus hijos).

En cuanto a proyectos nuevos, Díaz confirmó que preparan un reality sobre parejas poniendo a prueba su relación. Aún está barajando opciones para el título, que producirá Cuarzo (la misma productora que 'La isla de las tentaciones' y 'El programa de Ana Rosa').

En la ronda de preguntas, comentaron también las posibilidades de continuar 'Tamara Falcó: la marquesa' o 'First Class'. La plataforma todavía lo está considerando y no ha tomado una decisión definitiva al respecto. Más difícil lo tiene una temporada 3 de 'Insiders', que solo tenía grabadas las dos primeras y que, si bien no se ha descartado del todo, la continuidad del mismo está complicada. También se mostraron abiertos a rescatar la marca 'Operación Triunfo' aunque "tendrían que hablarlo" con Tinet Rubira.

El más cercano en el tiempo es '¿A quién le gusta mi follower?', que se anunció oficialmente junto a sus presentadores Luján Argüelles, Jedet, Aroyitt y Jonan Wiergo. El dating show sobre citas entre influencers se estrena el 8 de septiembre y lo hará subiendo de golpe todos los episodios en la plataforma.