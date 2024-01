La película de superhéroes Marvel que arrasa en Netflix. Crítica y público se rieron de ella en cines, pero ahora tiene una nueva oportunidad de triunfar

Una cosa que ha dejado bastante clara la apuesta por el cine de las plataformas de streaming es que hay títulos que en cine pueden no funcionar como se esperaba de ellos para luego petarlo cuando pueden verse en casa. Eso es justo lo que ha sucedido en el caso de 'Morbius', pues la muy criticada película de superhéroes Marvel protagonizada por Jared Leto acaba de llegar a Netflix España y ya es la película más vista allí.

Todavía recuerdo cuando esta película dirigida por Daniel Espinosa llegó a los cines. Su primera semana parecía que iba a petarlo, pero fue destrozada tanto por crítica como por público, hundiéndose así en taquilla poco después. Luego es cierto que se hizo viral, pero no por buenos motivos, ya que se convirtió en poco menos que una broma recurrente -¡hasta el propio Leto se animó a participar en ello!-. Eso llevó a su vuelta a las salas, cosechando un enorme fracaso en esa segunda intentona por el triunfo.

Petándolo en Netflix

Con todo, tampoco puede decirse que 'Morbius' fuese un descalabro en taquilla, ya que costó unos 80 millones de dólares y recaudó 167, pero dejó tan mal sabor de boca que no se ha vuelto a decir nada sobre la posibilidad de traer de vuelta a este personaje del Universo Spider-Man de Sony. Ya veremos si no acaba sucediendo lo mismo con 'Madame Web', la nueva entrega de esta franquicia que bien precisamente no pinta.

Lo que sí está claro es que su llegada a Netflix ha provocado un gran interés entre los suscriptores, ya que 'Morbius' ha destronado sin problemas a 'Lift. Un robo de primera clase'. A su favor juega con que muchos no se molestaron en verla en cines -en nuestro país no llegó a los 730.000 espectadores en salas- y también con la posibilidad de que al menos algunos espectadores rebajen la exigencia a la hora de decidir qué ver en la plataforma...

Por mi parte creo que 'Morbius' es una de las peores películas de superhéroes de los últimos años y básicamente la demostración de todo lo que no hay que hacer en este tipo de cintas. Y sí, hay algunas de nivel aún más bajo, pero menudo consuelo...

