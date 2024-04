Es una de las series más exitosas de la historia de HBO, una comedia icónica y encantadora que ya puedes ver también en Netflix

La revolución que muchos han atribuido a HBO en el medio televisivo se ha asociado sobre todo a esos dramas (o incluso dramedias) prestigiosos que siguen siendo venerados. Por supuesto, su parrilla dio para mucho más, dando también oportunidades a comedias de culto que serían impensables en otras cadenas.

Al mismo tiempo, no todas esas series fueron las que le dieron de comer. También estuvieron ese tipo de series que, apelando a otro demográfico (lo que para algunos le hace perder pedigrí), fueron fenómeno real, no de culto. Series también aclamadas, porque supieron establecer un modelo diferente que ha terminado siendo replicado. ‘Sexo en Nueva York’ es un ejemplo claro.

La vida en la ciudad

Creada por Darren Star, la sensacional comedia romántica (donde el romance se aplica más a la amistad entre mujeres) marcó también un antes y un después para la cadena. Un éxito generacional, para lo bueno y para lo malo, que ahora además de en HBO Max se va a poder ver en streaming a través de Netflix.

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis son el grupo de amigas de Nueva York que navega los diferentes prolegómenos de vivir en una ciudad (o parte de la ciudad) cosmopolita y mantener una vida sentimental satisfactoria. Todas con diferentes perspectivas sobre las relaciones sexuales, con la narración de la escritora Carrie Bradshaw (Parker) ejerciendo de eje principal.

No es un planteamiento especialmente renovador, al fin y al cabo las comedias de colegas era un modelo bastante establecido antes de que llegase esta. Sí que resultó refrescante e inspiradora para posteriores series como ‘Girls’ su manera de centrar el relato de cuatro mujeres en la gran ciudad con aires de retrato generacional, incluso aunque luego se lo tomase a mucha guasa.

‘Sexo en Nueva York’: amistad y relaciones

Es una ambición con evidentes limitaciones, más señaladas con el tiempo conforme su visión feminista ha quedado como una cápsula de ese momento temporal. Algo que incluso los propios responsables intentaron corregir con su secuela ‘And Just Like That…’, intentando meter en la ecuación un poco de autocrítica con su visión privilegiada pero resultado algo desigual (pero de una manera que resulta todavía intrigante de ver).

Desde luego, no replicó el encanto de esta serie original, que tenía un reparto espléndido en el mejor momento posible. Su exploración de la vida “moderna” sigue resultando genuina, con mucho cariño por los viajes separados que viven sus personajes y también una manera muy natural de convencernos por qué se juntan tanto. Es un rincón realmente reconfortante, lo crean sus detractores o no.

En Espinof: