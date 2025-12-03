'Stranger Things' desvela cuánto durará el episodio final, y no será el más largo de la serie (pero casi)

A poco que entres en redes sociales, aún aparece algún desnortado que se creyó la lista de duraciones falsas de los episodios de la temporada 5 de 'Stranger Things' y está muy molesto por algo que es rotundamente mentira. En aquella lista se indicaba que los capítulos durarían entre 2 y 3 horas, y de poco sirvió que los Duffer afirmaran que ni siquiera se habían acercado a la realidad: cada vez más, nos gusta creernos un fake si eso encaja con nuestra visión del mundo.

Adiós, Hawkins, adiós

Después de haber controlado la duración en los primeros 4 episodios, los Duffer se dejarán ir (levemente) a medida que se acerquen al final de la serie. De hecho, tal y como revela Variety, ya tenemos duración del episodio final: serán 2 horas y 5 minutos que, al menos en Estados Unidos, podrán verse también en pantalla grande a partir del 31 de diciembre (y hasta el 1 de enero).

Este será el segundo capítulo más largo de la serie después del final de la temporada 4, que se fue a unas insuperables 2 horas y 19 minutos, pero al ser el final habrá que ser indulgentes. Al fin y al cabo, pocas veces, sobre todo en tiempos modernos, ha habido una serie tan mundialmente influyente como esta, y es ley despedirse de ella con honores.

Curiosamente, y a pesar de su batalla constante con su actitud ante las salas, Netflix ha parecido tender una ramita de olivo y permitirá que los 500 cines que muestren el episodio en Estados Unidos y Canadá durante un día y medio se queden con todos los beneficios. No es que haya sido un camino sencillo, porque originalmente el streamer se negó en banda, pero tras ver el éxito que tuvo la propuesta entre sus seguidores, no le quedó otra que hincar la rodilla. Hawkins está preparado, la batalla contra Vecna en todo lo alto y las tramas a punto de finalizar. ¿Estamos preparados, de una vez por todas, para despedirnos de 'Stranger Things'?

