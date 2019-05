'The Witcher': todo lo que sabemos de la serie de Netflix que quiere ser la nueva 'Juego de Tronos'

Es, sin lugar a dudas, una de las series más esperadas de 2019. Estamos hablando de la adaptación de la saga de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski, una de las franquicias de fantasía más importantes de los últimos tiempos. Estoy hablando, claramente, de 'The Witcher' la nueva serie de fantasía de Netflix.

A pocos meses del estreno de sus ocho episodios, y con el rodaje recién concluído, vamos a repasar en Espinof todo lo que sabemos de la adaptación de 'The Witcher'.

El rodaje de 'The Witcher' concluyó durante la primera semana de mayo tras más o menos medio año desde que se comenzó a grabar en octubre de 2018. La localización principal se ha repartido entre Hungría y las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria, La Gomera y La Palma. Aunque también han tenido hueco para rodar en la cuna de la saga: Polonia.

El pasado mes de abril, durante una de las habituales llamadas a inversores, Ted Sarandos comentó que los ocho episodios de 'The Witcher' aterrizarán en Netflix en el último trimestre de 2019. Mes concreto no han asegurado, pero parece que competirá directamente con otro de los estrenos más esperados del año: el de 'Watchmen' de HBO.

I can't imagine a better day.



The #Witcher writers' room opened today, and it was full of ideas and banter and cupcakes and creativity and darkness and champagne and this hilarious picture that's better than any of the posed group selfies I attempted.



It's happening. ♥️ pic.twitter.com/jUn9MPwf9L