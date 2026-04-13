Últimos días para ver en Netflix la adaptación de una de las historias de amor más intensas que se han escrito. Una tragedia única que ganó un Oscar

'Romeo + Julieta de William Shakespeare' (1996) es una de esas películas que siempre apetece recuperar, incluso cuando ya conoces la trama al dedillo y sabes exactamente cómo termina. Porque más allá de la historia universal de Romeo y Julieta, lo que propone Baz Luhrmann es una relectura completamente libre, moderna y emocional del texto de Shakespeare.

No es una adaptación que busque la contención, sino todo lo contrario. Es excesiva, vibrante, casi caótica y precisamente por eso funciona tan bien. Porque consigue que una historia clásica vuelva a ser fresca, intensa y totalmente actual, sin perder su carga trágica ni tampoco su romanticismo.

Tragedia clásica

Lo primero que llama la atención de la película es su estética. Esta no es una adaptación clásica, sino que incluye un exceso constante de colores, música, un montaje frenético y decisiones visuales que son únicas. No ha envejecido nada mal y es precisamente esta apuesta radical lo que la mantiene intacta.

También está su reparto, con Leonardo DiCaprio y Claire Danes al frente. Ambos consiguen que el lenguaje de Shakespeare no suene distante, sino natural, y su química es clave para que la historia funcione incluso dentro de un contexto tan estilizado.

Por otro lado, también acierta a la hora de abrazar el melodrama sin miedo. Aquí lo sentimos todo al máximo: el amor, el deseo, la tragedia. No intenta rebajar la intensidad, sino todo lo contrario. Y eso conecta mucho más de lo que parece.

Además, es una película que entiende perfectamente a su público. No hace falta ser experto en Shakespeare para entrar en ella. De hecho, funciona especialmente bien si llegas sin prejuicios, dejándote llevar por ella.

Al final, cualquier oportunidad es perfecta para recuperarla, incluso si simplemente quieres dejarte llevar por su dirección artística, que ganó el Oscar. Y será mejor no esperar mucho, porque la quitan de Netflix el 17 de abril -aunque seguirá en el catálogo de Disney+-.

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