HOY SE HABLA DE

La nueva película de Martin Scorsese nos muestra su primera imagen. Ahora entendemos el bigote de Leonardo DiCaprio en los Oscars

DiCaprio vuelve a trabajar con Jennifer Lawrence tras la divertidísima 'No mires arriba'

Captura De Pantalla 2026 03 20 A Las 17 00 07
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
instagram
4937 publicaciones de Víctor López G.

Además de regalarnos una maravilla de interpretación —y de arrancarnos no pocas carcajadas con ella— en su genial cameo en 'The Studio', Martin Scorsese ya está trabajando en darnos una nueva alegría cinematográfica. Esta llegará bajo la forma de un largometraje titulado 'What Happens at Night' que ya se está rodando y cuya primera imagen oficial nos explica por qué Leonardo DiCaprio llevaba ese mostacho en la última ceremonia de entrega de los Oscar.

Vuelve Scorsese, vuelve el cine

asdf

La película en cuestión supondrá una nueva colaboración entre DiCaprio y Scorsese, quienes ya han trabajado juntos en 'El aviador', 'Gangs of New York', 'Infiltrados', 'Shutter Island', 'El lobo de Wall Street' y 'Los asesinos de la luna'. Pero esta no será la única reunión que veremos en la producción, ya que el bueno de Leo volverá a trabajar codo con codo con Jennifer Lawrence tras hacer lo propio en la divertidísima 'No mires arriba' ('Don't Look Up') estrenada en 2021.

En la primera imagen de 'What Happens at Night', que podéis ver sobre estas líneas, puede verse a la pareja de intérpretes caracterizados como el matrimonio protagonista, que viaja de Estados Unidos a una pequeña ciudad europea para adoptar un bebé. 

Leonardo DiCaprio desvela el origen de su famoso silbido mexicano en 'Una batalla tras otra': "Trabajé mucho con mis jardineros"
En Espinof
Leonardo DiCaprio desvela el origen de su famoso silbido mexicano en 'Una batalla tras otra': "Trabajé mucho con mis jardineros"

Una premisa que, en la sinopsis de la novela homónima de Peter Cameron, reza tal que así:

Nada es lo que parece en este mundo gélido y desconcertante, y cuanto más lucha la pareja por recuperar a su bebé, menos parecen saber sobre su matrimonio, sobre sí mismos y sobre la vida misma.

La cinta, que actualmente no cuenta con fecho de estreno y que volverá a estar producida bajo el ala de Apple después de la excelente recepción de 'Los asesinos de la luna' (que recibió 10 nominaciones a los Oscar), cuenta con un excelente reparto que completan nombres de la talla de Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson y Jared Harris. Desde luego, queda claro que si vuelve Scorsese, vuelve el cine en mayúsculas.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de Martin Scorsese

En Espinof | Oscars 2026. Dónde ver en streaming 'Una batalla tras otra', 'Los pecadores', 'Las guerreras K-pop' y todas las películas ganadoras

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios