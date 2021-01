Roku "resucita" a Quibi: estrenará gratis 'Spielberg's After Dark' y una docena de series y programas que se quedaron sin plataforma

Un par de meses después de que uno de los más sonoros fracasos del mercado del streaming se consumase, parece que las producciones originales de Quibi van a poder tener una segunda vida. Roku, la fabricante de dispositivos multimedia de televisión, ha anunciado que se ha hecho con los derechos globales y en exclusiva de las series, comedias y programas de la plataforma.

No solo eso sino que ha anunciado que las pondrán gratuitamente a través de Roku Channel, su central de entretenimiento y que cuenta con 61.2 millones de usuarios. La mala noticia es que actualmente solo se comercializa en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido (por lo que de global tiene poco).

Esto de por sí no importaría demasiado de no ser porque el trato no solo incluye las series y programas estrenadas, sino también las que se quedaron en el tintero. Estoy hablando de más de una docena de shows como 'Spielberg's After Dark', la serie creada y escrita por Steven Spielberg y cuyo plan original era que solo se pudiera acceder a ella después de anochecer.

Otras series que se quedaron en el limbo y que se estrenarán próximamente son 'The Now', comedia sobre el suicidio realizada por Peter Farrelly; o "Slugfest", el documental de los hermanos Russo y narrado por Kevin Smith que gira sobre la rivalidad entre Marvel y DC y cómo esta ayudó a moldear la industria del cómic.

Eso sí, adiós a lo juguetón que era el proyecto de Quibi de poder ver las cosas en vertical. Algo que, pese a que lo podemos considerar una "aberración", no dejaba de tener sentido a la hora de querer competir con las apps acaparadoras de atención y reinas del formato como Tik Tok o Instagram. Esa y la decisión que solo se pudiese ver en dispositivos móviles fueron algunas de las piedras del ataúd con el que nació y, seis meses después, murió.