SkyShowtime llega hoy a España con su precio imbatible de 2,99 euros pero tiene truco: así podrás conseguir el descuento para siempre

Ya está aquí. La plataforma conjunta entre Paramount y NBC Universal, SkyShowtime, ha aterrizado esta mañana en España y Andorra con su interesante catálogo de series y de películas y un precio bastante irresistible: 5,99 euros al mes con un descuento para siempre del 50%. Es decir, ahora mismo te puedes suscribir por 2,99 euros al mes. Pero tiene truco.

Y es que seguramente te haya pasado que has ido a suscribirte desde tu dispositivo Android o iOS y te hayas encontrado con la sorpresa de que a la hora de registrarte no salía el precio que salía (y que te cobran si continuas el proceso) es el completo. Nada de ese precio imbatible para conseguir que la plataforma sea un fenómeno de masas.

Solo desde web

Entonces, ¿es que no existe este descuento? Sí, que existe, pero solo para los que formalicen la suscripción a través de la página web. No es nada que no esté avisado, de hecho desde que se presentó hace dos semanas recalcaban ese requisito de hacerlo desde el navegador para poder acceder al descuento.

El proceso es sencillo: hay que abrir SkyShowtime en el navegador, hacer un poco de scroll y hacer clic en Suscríbete ya. Ahí te aparecerá el formulario de suscripción con el precio con descuento. Esta opción será válida hasta el 25 de abril. Después de esa fecha el precio para todo nuevo suscriptor será de 5,99 euros, mientras que a ti se te seguirá cobrando ese precio reducido.

Por otro lado, una de las dudas principales que teníamos respecto a la plataforma giraba en torno a los dispositivos que podíamos usar. La plataforma ha confirmado que se pueden crear hasta cinco perfiles con un máximo de tres reproducciones simultáneas. Eso sí, de momento la resolución es de 1080p.