Si la pregunta es por qué los móviles de 'Para toda la humanidad' son tan distintos, la respuesta está en uno de los mayores fracasos de Apple

De entre todas las cosas que puedan llamar la atención, más allá del argumento, de 'Para toda la humanidad' (y su delicioso spin-off 'Ciudad de las estrellas') la construcción de este mundo alternativo y sus diferencias con el real creo que son las más fascinantes. Y seguramente a los inquietos por la tecnología de usuario les ha llamado la atención cómo los móviles, si se les puede llamar así, son bastante diferentes a los nuestros.

Sobre todo cuando otros dispositivos (como ordenadores) pasan perfectamente por Macs maqueados. Sin embargo, para la comunicación móvil decidieron tirar por otro concepto: hacer evolucionar los PDA. Si acabáis de tener tremendo flashazo de los 90, no sois los únicos. Y es que desde la serie rescataron una tecnología de Apple tan cancelada como olvidada en el tiempo.

Comerse a Marta

Lanzada por primera vez en 1993, el Newton fue un asistente digital personal (PDA) creada por Apple que ya desde el principio no pareció tener mucho recorrido. Si bien contaba con tecnología como reconocimiento de texto escrito a mano, estaba lleno de bugs y errores. Algo que produjo no pocas parodias y burlas. Por ejemplo el famoso "Morder a Martin -> Comerse a Marta" en la Newton de Dolph en 'Los Simpson'.

Entre la tibia recepción, los errores que acumulaba y que la competencia entre PalmPilots, Blackberrys y demás les había comido muchísimo terreno, el Newton pasó a ser tecnología difunta en 1998. A pesar de que utilizaron algunas tecnologías de esta PDA para la primera generación de iPhone, cayó absolutamente en el olvido. Eso, hasta que empezaron a usarla en 'Para toda la humanidad'.

Concretamente, a partir de la temporada 3 de la ucronía de Apple TV, ambientada precisamente en los años 90. Y aquí es donde entra el jefe de atrezzo, Jaime Mengual, que encontró unos Newton a la venta en eBay, lo abrió le añadió luz, unos nuevos gráficos, además, incorporó una cámara y otras cosas que no tenía la PDA original.

The Internet is for Talk

Nacía así el que sería el dispositivo de comunicación predeterminado de este universo. Uno que se separa decididamente de la evolución de los smartphones del mundo real en otro aspecto clave: el Internet no es de dominio público. Así lo descibe Mengual:

«La tecnología en nuestro mundo está realmente dictado por el hecho de que cuando empezó Internet, no era un dominio público y por tanto el auge de la red social no ocurre en el mundo de 'Para toda la humanidad'. Eso cambia realmente la conexión personal que ellos tienen con sus dispositivos. En nuestro mundo está altamente usado para comunicarse y los personajes aprenden sobre las cosas en sus Newtons.»

A partir de ahí, Mengual trabaja cada temporada con la gente de Apple para ver cómo hacer evolucionar el Newton temporada a temporada. Para ello coge de inspiración imágenes de prototipos para el iPhone que nunca usaron o incluso modelos reales. Tanto es así que ya para la temporada 5 se tomó de base un iPhone al que le pusieron una carcasa de Newton.

La idea detrás de cada diseño es que se vean como móviles que puedan resistir contra viento y marea teniendo en cuenta que están en Marte, la Luna y más allá. «Puede que la tienda de reparación de Apple no esté tan cerca en Marte como te gustaría».

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