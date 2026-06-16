"El momento finalmente ha llegado". 29 años después, este thriller de culto de los años 80 tendrá una nueva versión de mano del director de 'Drive'

El director Nicolas Winding Refn saltó a la fama mundial en 2011 con el lanzamiento de 'Drive', pero desde entonces ha estrenado muchas menos películas de lo que cualquiera de sus fans desearía. La buena noticia es que ahora al fin ha levantado un proyecto que llevaba muchos años intentando sacar adelante: una nueva versión de 'Maniac Cop', el thriller de culto de William Lustig.

'Maniac Cop' cuenta la historia de un temible psicópata que está asesinando policías de Nueva York. Las sospechas recaen sobre Jack Forrest, un agente con fama de problemático, con el agravante de que su jefe aparece también muerto. Eso le obligará a llevar a cabo una investigación contrarreloj que le llevará a descubrir quién está realmente detrás de todo.

Todos los detalles sobre la nueva 'Maniac Cop'

Lo cierto es que Refn se vinculó inicialmente como productor y más tarde intentó convertir el remake en una serie para HBO, pero la cosa no fructificó. No ha sido hasta ahora cuando el cineasta danés ha logrado hacer realidad su sueño de la mano de MUBI, compañía que financiará por completo esta nueva 'Maniac Cop' y el compromiso de distribuirla en cines en multitud de países.

El plan es arrancar el rodaje del remake de 'Maniac Cop' en la ciudad de Los Ángeles a partir de enero de 2027, lo que se traduce en 29 años desde el lanzamiento de la película original en 1988. Esta se convirtió en película de culto, siendo además el inicio de una trilogía que llegó a su final en 1992.

Refn no ha dudado en mostrar su entusiasmo al respecto comentando en Variety que "el concepto siempre me ha atraído. En el clima político y social actual, la sola iconografía de "Maniac Cop" provoca una reacción inmediata e inquietante. He estado observando cómo se desarrollaba todo mientras construía este proyecto en la sombra… esperando. Ahora, el momento finalmente ha llegado. Ha llegado el momento de revelar una nueva visión radical donde no hay protección, ni red de seguridad, solo caos".

Por su parte, desde MUBI aseguran que "Maniac Cop en manos de Nicolas no es un remake, es una resurrección", invitando al público a esperar una película con la sensibilidad característica de Refn y no una simple actualización al uso de un título tan emblemático como el que nos ocupa.

Por suerte para los fans de Refn, lo cierto es que la espera será más llevadera por el hecho de que antes estrenará 'Her Private Hell', una película presentada durante el pasado Festival de Cannes y que mi compañero Juan Luis Caviaro situó entre lo mejor que pudo ver en el famoso certamen francés.

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