Con 8 episodios, Netflix responde con su propia versión de la que es una de las mejores series de todos los tiempos

Suele pasar. Una serie se convierte en todo un fenómeno y es aclamada casi unánimemente tanto por público como con crítica y en seguida mucha gente quiere intentarlo con su propia versión. Y desde Netflix no se quedaron atrás y propusieron una serie de ocho episodios que miraba directamente a una de las mejores series de todos los tiempos: 'Succession'.

Y es que la afilada saga de los Roy, tal como vimos en HBO, ha sido fuente de inspiración para muchos guionistas que han intentado su propia 'Succession'. Es el caso de esta serie que estrenó Netflix en 2025. Está protagonizada por José Coronado y, si bien los parecidos son innegables, fue bastante más allá de ser una simple réplica: 'Legado'.

Los Seligman

Cuando hablamos de réplica de 'Succession' no estamos exagerando ya que la premisa es bastante similar. José Coronado es Federico Seligman, magnate de los medios de comunicación, que después de volver de su retiro para recuperarse de una enfermedad ve que dejar la empresa en manos de sus hijos (Belén Cuesta, Diego Martín, Natalia Huarte y María Morera) es un error ya que tienen una visión que detesta.

A partir de aquí, el enfoque es bastante distinto. Si el showrunner de la serie de HBO Jesse Armstrong tiraba por el drama aderezada con mordaces observaciones del mundo del 1%, Carlos Montero, Pablo Alén y Breixo Corral apuestan más por el thriller que apuesta por enganchar al espectador con sus giros continuos y lo logran haciendo muy fácil el maratón.

Querer ser la nueva 'Succession' son palabras mayores y, lamentablemente, 'Legado' se quedó algo corta en este sentido. Aún así nos encontramos con una serie adictiva y entretenida que buscó diferenciarse de su mayor inspiración en su estilo pero que funcionaba bastante mejor de lo que podríamos pensar.

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