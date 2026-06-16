Danny Trejo, sobre los años que estuvo en la cárcel: "Recuerdo haberle pedido a Dios: déjame morir con dignidad"

Hay más de una estrella de Hollywood que ha tenido problemas con la ley a lo largo de su carrera, pero es más inusual que alguien que haya estado varios años años entre rejas logre después tener una presencia destacada en la industria del cine. Sin embargo, hay excepciones, y una de las más llamativas es la de Danny Trejo.

El actor de 82 años no debutó delante de las cámaras hasta 1985 con un pequeño papel en 'El tren del infierno' ('Runaway Train'). Antes de eso había tenido múltiples desencuentros con la ley, especialmente durante los años 60, tal y como el propio Trejo recuerda: "Estuve en San Quintín, Folsom, Soledad, Vacaville, Susanville y Sierra".

Danny Trejo: "No había tanta violencia, aunque si te metías con alguien podías morir"

Eso sí, el punto álgido de su paso por la cárcel tuvo lugar el 5 de mayo de 1968, cuando se produjo un motín en la prisión de Soledad y él fue acusado de golpear a un guardia con una piedra. Fue entonces cuando todo cambió para Trejo, quien se enfrentaba a una posible pena de muerte, tal y como él mismo destaca: "Fuimos al agujero y nos encontramos frente a la cámara de gas. Y recuerdo haberle pedido a Dios, déjame morir con dignidad. Solo déjame despedirme. Y si lo haces, diré tu nombre todos los días y haré todo lo que esté en mi mano por mi prójimo".

No solamente se libró de ser ejecutado, pues Trejo fue además puesto en libertad el 3 de agosto del año siguiente, por lo que no tuvo dudas de cuál era el camino a seguir: "He cumplido esa promesa", en alusión al hecho de llevar una vida sana y sobria, intentando ayudar siempre a los jóvenes que se habían dejado llevar por el mal camino que él mismo siguió durante muchos años.

No obstante, lo de convertirse en una estrella de cine fue casi un accidente pues "primero trabajé en un desguace, en un depósito de chatarra, y luego Danny Lebatoff y yo montamos un negocio de jardinería que funcionó de maravilla. Ninguno de los dos sabía una mierda, ni siquiera teníamos cortacésped. Si alguien quería que le cortáramos el césped, le decíamos: Vale, tenéis cortacésped, usamos el suyo".

Además, la estrella de 'Machete' resume así su tiempo entre rejas: "Siempre digo que fue una aventura, porque cada mañana me levantaba y era una aventura. Fue muy diferente. No había tanta violencia, aunque si te metías con alguien podías morir, no había ese trato norte, sur, mexicano, había una línea muy delgada en cuanto a mexicanos, negros y blancos. Sabes que los blancos se aliaron con los mexicanos porque no había muchos de ellos que mataran".

El actor continúa señalando que "muchos de ellos tenían más sexo. Ahora tienen menos sexo. Sin embargo, los latinos y los negros siempre han estado peleando. Están peleando por lo más bajo. En la cárcel, en los 60, los blancos se aliaban con los mexicanos, porque no les gustaban los negros. Y muchos de nosotros crecimos. Los mexicanos del norte son un poco diferentes, muchos de ellos crecen más cerca de los negros. Pero a principios de los 70, eran realmente malos".

Por último, Trejo destaca que haber abandonado el mundo del robo y el tráfico de drogas fue lo mejor que pudo hacer: "He descubierto que todo lo bueno que me ha pasado ha sido resultado directo de ayudar a alguien más. Me refiero a todo. Si no hubiera ido a ver a ese chico, no estaría en la industria del cine hoy". De hecho, hasta exige algo en todas las películas en las que participa para que ningún chaval pueda concluir que mola ser malo.

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