La película de aventuras de Netflix con 120 millones de visualizaciones que ya es una de las más vistas de todos los tiempos

Netflix ha logrado un nuevo gran éxito con una película de aventuras que no empezó demasiado bien en audiencias, pero que luego ha demostrado una tremenda fortaleza para sumar ya más de 120 millones de visualizaciones en 45 días, convirtiéndose así en una de las más vistas de la plataforma.

La película que acumula ya 120,4 millones de visualizaciones es 'Intercambiados' ('Swapped'), pues el largometraje dirigido por Nathan Greno lleva ya siete semanas seguidas en el top 10 de lo más visto de Netflix, mostrando además un buen aguante semana a semana. De hecho, entre el 8 y el 14 de junio de 2026 sumó 5,7 millones, ocupando además la tercera posición cuando lo habitual es ya ni siquiera estar en el Top 10.

Un gran triunfo para Netflix

Sí es cierto que el éxito de 'Intercambiados' sigue quedando muy lejos del que tuvo en su momento 'Las guerreras K-Pop' ('K-Pop Demon Hunters'). De hecho, va a ser imposible que la supera, pues esta última todavía hoy aguanta en el top 10 semanal, alargando así su racha a 52 semanas. Un hito sencillamente insuperable.

Lo que sí parece una cuestión de tiempo es que 'Intercambiados' se convierte en la segunda cinta animada que entre en la lista de las 10 películas más vistas de todos los tiempos en Netflix. Ahora mismo tenemos en décimos lugar a 'El agente invisible' ('The Gray Man') con 139,3 millones de visualizaciones, una cifra que 'Intercambiados' debería superar con creces antes de cumplir 91 días en la plataforma.

Por mi parte, reconozco que me cuesta un poco entender el éxito de 'Intercambiados', ya que me parece una película un tanto insípida a la hora de mezclar cine de aventuras y comedia. Sí que tiene un buen mensaje, pero se ve venir todo a la legua y tampoco está demasiado inspirada en ningún aspecto como para compensarlo.

Con todo, el público ha quedado rendido a sus pies, quizá en parte también porque Netflix no ha hecho ningún otro gran estreno animado durante estas últimas semanas. La próxima en llegar debería ser 'Ray Gunn', una incursión en el cine de ciencia ficción de lo más prometedora.

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