'Solo asesinatos en el edificio' sube el listón y anuncia a David Tennant y una estrella de 'Los Bridgerton' entre los nuevos fichajes de sus siguientes episodios

Pocas series pueden presumir de reunir temporada tras temporada a tantos actores de primer nivel, pero 'Solo asesinatos en el edificio' se ha convertido en una auténtica máquina de fichajes de lujo. La comedia criminal protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez sigue ampliando su ya impresionante lista de invitados para su sexta temporada y acaba de sumar varios nombres icónicos.

Cruzando el Atlántico

La sexta temporada incorporará como estrellas invitadas recurrentes a David Tennant, Nicola Coughlan ('Los Bridgerton'), Jodie Whittaker ('Doctor Who'), Jim Broadbent ('Moulin Rouge'), Richard Ayoade, Kathryn Hunter y Adrian Lukis. Y como suele ocurrir en la serie, los detalles sobre sus personajes se mantienen en absoluto secreto, aunque lo que sí se sabe es que un nuevo misterio llevará a sus protagonistas hasta Reino Unido para investigar la muerte de Cinda Canning.

Tras los acontecimientos del final de la quinta temporada, Charles, Oliver y Mabel viajarán al otro lado del Atlántico para continuar investigando la muerte de Cinda Canning, ampliando así el universo de la serie más allá del Arconia.

Los nuevos fichajes se suman a otros nombres ya anunciados para esta temporada, como Martin Freeman, Jennifer Saunders, Sharon Horgan, Geri Halliwell-Horner, Derek Jacobi, Simone Ashley y Jamie Demetriou.

Por otro lado, el fichaje de Tennant me lleva a vincular otro de los proyectos que tiene en el horizonte el actor, porque Netflix acaba de renovar 'Las cuatro estaciones' por una tercera temporada. Porque David Tennant también está vinculado al futuro de esta serie de Netflix, después de aparecer en el final de la segunda temporada como Gianpiero, un posible interés amoroso para Anne, ya que las propias creadoras han adelantado que tiene previsto seguir tirando de este hilo.

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