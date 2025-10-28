El final explicado de 'Solo asesinatos en el edificio'. Quién mató a Lester y cuál es la nueva víctima para la temporada 6 de la serie de Disney plus

Caso resuelto. Tras varias semanas dando vueltas y quebraderos de cabeza a todas las posibilidades, la temporada 5 de 'Solo asesinatos en el edificio' ha llegado a su conclusión. Diez episodios que han girado no solo a qué pasó realmente con Lester (Teddy Coluca) y, de paso, si el destino del Arconia estaba sellado. Por supuesto, a partir de aquí spoilers.

'La casa siempre...' arranca con la revelación de que el amputado dedo pertenecía a un amante de Sofia (Téa Leoni). El quién lo descubrimos poco después cuando Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) y Oliver (Martin Short) reúnen al trío millonario formado por Jay (Logan Lerman), Bash (Christoph Waltz) y Camila (Renée Zellweger).

En lo que vemos que a nadie le falta, efectivamente, un dedo aparece el alcalde Beau Tillman (Keegan-Michael Key). Un mensaje de advertencia autocorregido ilumina una bombilla en Mabel. Es él. De un tajo corta uno de los dedos del alcalde: es prostético. Efectivamente, Beau es el dueño del dedo, amante de Sofia y asesino de Lester.

Ordenanza letal

El relato de los hechos lo deja claro: noche de casino y Nicky (Bobby Cannavale) descubre que Beau se está liando con su mujer. En un arrebato de ira, este le secciona el dedo; Lester intenta parar la pelea y asesta un golpe con la manivela a Nicky; en el forcejeo sucesivo Nicky muere y Lester sale corriendo con la manivela y el dedo. El alcalde le persigue y tras un enfrentamiento verbal empuja a Lester contra la fuente.

Eso sí. Una vez resuelto el asesinato quedaba ver qué pasa finalmente con el Arconia, cuyo destino es la demolición. Llega la policía, que destruye los móviles del trío podcaster y los encadena en los sótanos del edificio. Los móviles son rescatados por Miller (David Patrick Kelly) quien avisa a Howard (Michael Cyril Creighton) quien junto a Thé (Beanie Feldstein) empiezan una distracción en la rueda de prensa de presentación del casino.

Huelga decir que al final todo sale bien. Charles, Mabel y Oliver logran liberarse y revelan una grabadora oculta que ha grabado todo. El alcalde no es el único detenido, también los millonarios decidieron confesar cómo encubrieron el crimen y movieron el cuerpo de Nicky lo que también acabó en su arresto y detuvo los planes de destruir el Arconia.

Solo asesinatos ante el edificio

Como siempre, la serie termina mostrándonos una nueva víctima, que será el objeto de la investigación en la próxima temporada. Temporada que, ojo, en lo que redacto estas líneas todavía no está confirmada (a pesar de que prácticamente se da por supuesto).

Tres meses después vemos cómo el trío se reúne de nuevo para escuchar la nueva entrega del pódcast que les unió: el de Cinda Canning (Tina Fey), la podcaster true crime que también se convertiría en la némesis de los del Arconia durante la temporada 1 de la serie. Un podcast ambientado en esta ocasión en Reino Unido y que gira sobre una mujer pelirroja acusada, injustamente según la podcaster, de asesinar a un descendiente de la realeza.

La sorpresa nos llegará cuando en lo que escuchamos la voz de Canning, presenciamos cómo una mujer que encaja con la descripción corre, ensangrentada, en dirección al Arconia... para sucumbir justo ante la verja. Una muerte técnicamente fuera del edificio, como hace notar Howard, pero que sorprende a todas cuando vemos que quien yace en el suelo es la misma Cinda Canning.

De esta manera se da a entender dos cosas. Una, que la mentada chica de rizos rojos puede ser la podcaster; la segunda, que todo apunta a que los rumores de que la hipotética temporada 6 de la serie se ambientaría en Londres son ciertos, al menos en parte.

