La nueva película número 1 de Netflix en 23 países. Un thriller que ha deslumbrado al público de México, España y Argentina

Netflix acaba de marcarse un nuevo tanto con el estreno de uno de los mayores éxitos sorpresa de la plataforma en 2024. Fue entonces cuando llegó 'Los colores del mal: Rojo' ('Kolory zła: Czerwień') y ahora ha sido 'Los colores del mal: Negro' ('Kolory zla. Czern') la que ha conseguido convertirse en la película número 1 de Netflix en 23 países, incluyendo a México, España, Argentina y Uruguay.

Estrenada el 10 de junio de 2026, 'Los colores del mal: Negro' es la adaptación de la segunda entrega de la trilogía literaria escrita por Malgorzata Oliwia Sobczak. En esta ocasión, la desaparición de un niño en un pueblo pequeño lleva a que un fiscal recién reasignado comienza a descubrir vínculos inesperados con un antiguo caso de personas desaparecidas.

Un nuevo misterio para Leopold Bilski

Como era de esperar, Netflix ha apostado por el continuismo con respecto a 'Los colores del mal: Rojo', por lo que Adrian Panek vuelve a encargarse de la puesta en escena, mientras que Jakub Gierszal repite en el papel de Leopold Bilski. Obviamente, en el reparto también hay muchas novedades para dar forma a un nuevo misterio con el que enganchar al público.

Recordemos que 'Los colores del mal: Negro' debutó con 19,9 millones de visualizaciones durante su primera semana en Netflix y acabó aguantando 5 semanas en el top semanal de la plataforma para un total de 42,1 millones de reproducciones. Habrá que ver si 'Los colores del mal: Rojo' logra superar esos datos, pero lo que se da por sentado es que más temprano que tarde veremos la tercera entrega.

Eso sí, el público ha quedado, al menos por ahora, un poco menos contento con ella, ya que suma actualmente una nota media de 5,9 en IMDb, mientras que su predecesora se mantiene con un 6,4 y muchísimos más votos. Ahí sí que lo va a tener especialmente complicado para acabar superando a 'Los colores del mal: Rojo'.

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