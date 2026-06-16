Este mítico isekai de fantasía regresa después de 20 años. Un pilar fundamental del género que marcó tendencia en los animes de los 2000

Allá por 2006 se estrenó por partida doble 'The Familiar of Zero' ('Zero no Tsukaima'), porque por un lado arrancaba la adaptación a manga y también la serie de anime. Ambas tomaban como base el mismo material: las novelas ligeras de Noboru Yamaguchi que rápidamente se convirtieron en imprescindibles para los fans del género isekai.

Un aniversario sonado

'The Familiar of Zero' se ambienta en un mundo fantástico en la que la magia es bastante habitual, pero a Louise Françoise Le Blanc de La Vallière se le da fatal. Tanto que sus compañeros de clase le han puesto el apodo de "Louise la Zero", y cuando trata de invocar a una criatura fantástica para que sea su familiar en su lugar aparece Saito Hiraga, un adolescente japonés.

La humillación es tremenda, pero Louise termina aceptando a Saito como su familiar. Mientras tanto, Saito intenta encontrar la manera de volver a su propio hogar, aunque resulta que tiene la habilidad de usar armas poderosísimas y realizar sus propias hazañas heroicas mientras descubre el secreto detrás de las aptitudes volátiles de Louise para la la magia.

Y ahora que 'The Familiar of Zero' se acerca a su 20 aniversario, en Japón se han querido poner las pilas para recuperarla. De entrada el próximo agosto se celebrará en una exposición exclusiva con ilustraciones de la franquicia: diseños de personajes, material del anime, arte conceptual... Además, los visitantes también podrán disfrutar de una guía de audio especial protagonizada por Rie Kugimiya y Sotoshi Hino, quienes doblaban a los personajes principales de la serie.

Viendo que últimamente en Japón están a fuego con los revivals, quizás suene la campana y tengamos noticias de algún especial o una película para celebrar el aniversario, así que habrá que estar pendiente a las celebraciones de este verano. 'The Familiar of Zero' fue uno de los isekai más innovadores en su momento, combinando anime harem con comedia y fantasía, con una influencia tremenda en las series posteriores de los años 2000 y 2010.

Porque aunque hoy en día nos parezcan tropes gastadas, 'The Familiar of Zero' creó la base para muchos de los isekais más grandes que vinieron en los años posteriores para otros animes como 'Mushoku Tensei' o 'Konosuba'. Si queremos recuperarla, la tenemos disponible en Crunchyroll, donde se pueden ver los 13 episodios de la temporada original de 'The Familiar of Zero' que se estrenó en 2006.

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