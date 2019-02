Sundance 2019 reivindica el talento de las directoras con un palmarés donde destaca el triunfo de 'Clemency'

Sundance 2019 parece haber querido transmitir un mensaje a la industria: basta de ignorar a las realizadoras. Una de las grandes polémicas generadas por los Premios Óscar 2019 es que, otro año más, no hay ninguna mujer nominada a mejor dirección. Quizá hace falta crear una categoría aparte, como en interpretación...

En diez años sólo dos mujeres (frente a 48 hombres) han sido finalistas al galardón: Greta Gerwig el año pasado por 'Lady Bird' (lo cual despertó sospechas sobre una aparente necesidad de incluir a una mujer, fuera como fuera) y Kathryn Bigelow por 'En tierra hostil (The Hurt Locker)' (que lo ganó). No es algo particular de los Óscar, ocurre hasta en los festivales. Pero pueden darse pequeños pasos, como el del palmarés de la 35ª edición de Sundance, donde destaca el triunfo de 'Clemency'.

'Clemency' es el segundo largometraje de Chinonye Chukwu, que debutó en 2012 con 'alaskaLand'; con su victoria es la primera cineasta afroamericana que logra el Gran Premio del Jurado de Sundance (Ava DuVernay fue la primera en la categoría de dirección con 'Middle of Nowhere').

Protagonizada por Alfre Woodard, la historia gira en torno a la alcaidesa de una cárcel en conflicto con las exigencias emocionales de su trabajo. Todavía no tiene distribución pero con un poco de suerte quizá podamos verla este año...

Cabe destacar que 13 de los 23 largometrajes premiados en Sundance fueron dirigidos por una o más mujeres; un porcentaje del 56,5%. "En este momento crítico, es más necesario que nunca apoyar a las voces independientes, ver y escuchar las historias que cuentan", ha declarado el fundador del certamen, Robert Redford.

TheGuardian apunta que se produjeron importantes ventas durante el festival situado en Park City, Utah. Amazon encabezó las compras gastando un total de 41 millones de dólares en cine indie. La cifra más alta que pagó fue 14 millones por 'Brittany Runs a Marathon', ópera prima de Paul Downs Colaizzo, que se alzó con el premio del jurado.

Ganadores de Sundance 2019

Gran premio del jurado - ficción EE.UU.: Clemency, dirigida por Chinonye Chukwu

Premio del público - ficción EE.UU.: Brittany Runs a Marathon, dirigida por Paul Downs Colaizzo

Mejor dirección - ficción EE.UU.: Joe Talbot, por The Last Black Man in San Francisco

Mejor guion - ficción EE.UU.: Pippa Bianco, por Share

Mejor interpretación - ficción EE.UU.: Rhianne Barreto, por Share

Gran premio del jurado - documental EE.UU.: One Child Nation, dirigido por Nanfu Wang y Jialing Zhang

Premio del público - documental EE.UU.: Runs a Marathon, dirigido por Rachel Lears

Mejor dirección - documental EE.UU.: Steven Bognar y Julia Reichert, por American Factory

Gran premio del jurado - ficción internacional: The Souvenir, dirigida por Joanna Hogg

Premio del público - ficción internacional: Queen of Hearts, dirigida por May El-Toukhy

Mejor dirección - ficción EE.UU.: The Sharks, dirigida por Lucia Garibaldi

Mejor interpretación - ficción internacional: Krystyna Janda, por Dolce Fine Giornata

Gran premio del jurado - documental internacional: Honeyland, dirigido por Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov

Premio del público - documental internacional: Sea of Shadows, dirigido por Richard Ladkani

Mejor dirección - documental internacional: Mads Brugger, por Cold Case Hammarskjold

Puedes consultar el palmarés completo en la web oficial del Festival de Sundance.