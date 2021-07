Cuando Carl Sagan criticó 'Star Wars' por su falta de diversidad: "Una enorme cantidad de chovinismo humano"

'La guerra de las galaxias' conquistó al público de todo el mundo cuando llegó a los cines en 1977, pero alguien que no quedó para nada impresionado con ella fue el escritor y científico Carl Sagan, quien no dudó en criticar abiertamente la película dirigida por George Lucas en una visita a 'The Tonight Show' en marzo de 1978.

En concreto, Sagan reconoció haber disfrutado con ella, pero también hizo especial hincapié en la falta de diversidad que sufría el Episodio IV de 'Star Wars'. Para ello recalcó la escena final de la película, donde consideraba que no se hacía justicia con Chewbacca:

Me dio mucha pena que al final no diesen una medalla al wookie. Todos recibieron sus medallas y al wookie, que había luchando todo el tiempo, no le dieron ninguna. Creo que es un ejemplo de discriminación antiwookie.

Carl Sagan hablando de inclusividad en el cine y Johnny Carson no sabiendo ni dónde meterse. https://t.co/vsB1WqE0tH pic.twitter.com/DtLsF0dSw5 — Gabi (@Vibragiel) July 13, 2021

Sagan, cuya popularidad se dispararía apenas dos años después gracia a la docuserie 'Cosmos', también insistió en que era muy improbable que seres humanos habitasen una galaxia muy muy lejana, destacando también que "todos son blancos" y que estamos ante "una enorme cantidad de chovinismo humano". Cuando le recordaron la escena de la cantina, Sagan dejó claro que "pero ninguno de ellos parecía mandar en la galaxia".

Mayor diversidad pero con problemas

Razón no le faltaba a Sagan, algo de lo que seguramente Lucas tomó nota, pues ya en 'El imperio contraataca' fichó a Billy Dee Wiliams para interpretar a Lando Calrissian, sin olvidarnos tampoco del mítico Yoda, que no deja de ser una criatura verde.

Eso no quita para que al manejo de la diversidad de 'Star Wars' siga teniendo puntos oscuros, que la última trilogía tampoco estuvo a la altura a la hora de utilizar a Kelly Marie Tran en 'El ascenso de Skywalker' por mucho que uno de los guionistas intentase justificarlo después...

Por último, me gustaría recordar que muchos años después de todo esto, Marvel lanzó un un cómic protagonizado por Chewbacca para dejar claro que el legendario wookie sí recibió la medalla en cuestión, pero también destacando que acabó regalándola. Además, en una escena de 'El ascenso de Skywalker' recibía otra medalla en un momento que sonaba un poco a compensación por todo lo sucedido con la otra...