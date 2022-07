La Dama de Elche se coló en 'Thor: Love and Thunder', aunque su cameo es prácticamente imposible de detectar

Cuando vas a ver una película de Marvel, ya te esperas que vaya a haber algún que otro cameíllo y referencias. Aunque el corte final de 'Thor: Love and Thunder' se llevó por tierra varios cameos sí que incluyó a muchísimos personajes y guiños inesperados.

¡Ojo, spoilers de 'Thor Love and Thunder más abajo!

En Ciudad Omnipotencia no falta nadie

La aventura más reciente de Thor le enfrenta a Gorr, el Carnicero de los Dioses, quien quiere destruir a todos los dioses. Para poner en marcha su plan, Gorr rapta a los niños de Nueva Asgard, con lo que Thor, Jane y Valkiria viajan a Ciudad Omnipotencia para pedir ayudar a Zeus y el resto de los dioses.

Durante estas escenas de 'Thor: Love and Thunder' se puede ver a un buen número de personajes en entre el público, y con ojo avizor se pueden reconocer a ciertos dioses y criaturas de mitologías concretas. Si a alguien le pareció ver a la Dama de Elche en un momento dado: no, no son imaginaciones vuestras y su inclusión fue completamente a propósito.

Según ha confirmado la diseñadora de vestuario Mayes C. Rubeo en una entrevista con Motion Picture Association, querían representar a muchos dioses de culturas diferentes aunque no hubiesen aparecido en los cómics de Marvel, con lo que también se incluyó a la Dama de Elche entre el público.

"Mi idea era... ¿Por qué no representamos a cada dios tal y cómo se le representa en cada religión?(...) También intenté que estuviera equilibrado, con un mismo número de dioses y diosas.", explicó la diseñadora. "Teníamos a la Dama de Elche, que es un descubrimiento antropológico de la península Ibérica, e hicimos un traje naranja con ruedas en las orejas. Hicimos tantos trajes originales, y algunos ni siquiera llegaron al corte final".

Nicole Milinkovic como la Dama de Elche

La actriz Nicole Milinkovic está acreditada como "la diosa Elche" en 'Thor: Love and Thunder', terminando de confirmar que desde la península Ibérica también tuvimos nuestro pequeño pedacito de representación en la película.