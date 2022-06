"La desesperación puede empujar a la gente a hacer milagros". Los nuevos responsables de 'Berserk' dan más detalles sobre el regreso del manga

Ayer el universo nos dio una alegría con la sorpresa de que el manga de 'Berserk' continuará tras el triste fallecimiento de su creador, Kentaro Miura. Además ya hay fecha para el regreso de los siguientes capítulos en Young Animal y el equipo responsable está muy entusiasmado con el proyecto.

Ya sabemos que al frente de la continuación del manga están los antiguos ayudantes de Miura y el mangaka Kouji Mori, quien ha agradecido toda la acogida que está teniendo el proyecto y ha dado más detalles sobre cómo se fraguó el regreso de 'Berserk'.

Los aprendices tomando el relevo

Studio Gaga es el estudio de producción de manga que creó el propio Kentaro Miura para que sus asistentes pudieran ser acreditados en los trabajos que realizasen juntos. Durante años, Miura se fue apoyando más en sus ayudantes y empezó a ejercer un rol similar al de un director de animación o un productor. El objetivo del mangaka era mantener una cohesión en el estilo pero dando más libertad a los miembros de Studio Gaga para que pudieran mejorar sus habilidades artísticas y pudiera apoyarse más en ellos a la hora de crear las páginas de 'Berserk'.

Ya sabemos que Studio Gaga serán los encargados de desarrollar los siguientes capítulos, aunque supervisando la historia estará Kouji Mori, quien era un amigo íntimo de Miura y conoce el desenlace de 'Berserk' desde hace años.

"Hace unos 30 años, Miura me llamó y me dijo... Necesito hablar contigo sobre unos bocetos. Fui a su estudio y hablamos, como hacíamos siempre, pero Miura estaba más serios de lo habitual", recordaba Mori en un comunicado lanzado por la editorial. "Necesito dibujar el Eclipse, me dijo. Sentí que iba a ser mucho trabajo, pero no esperaba tirarme una semana encerrado allí. En ese momento se completó toda la trama de 'Berserk', hasta el último capítulo".

El autor de 'Holyland' asegura que desde que comenzó la publicación del manga, la trama de 'Berserk' se ha mantenido tal y como Miura la planeó por aquel entonces y se la contó, casi sin ningún cambio relevante. Mori también explicó cómo ambos hablaban a menudo del desarrollo de los nuevos capítulos de 'Berserk' y de sus respectivos trabajos, algo que hacían desde que eran estudiantes.

Solo queda tirar hacia adelante

Según Mori, Miura le aseguró que él era el único al que le había contado toda la historia y que es una gran responsabilidad ahora que el creador de 'Berserk' ya no está. Le dio muchas vueltas a qué hacer con todo ese conocimiento, hasta que recibió un mensaje de parte de Studio Gaga.

"El equipo dice que quieren terminar el último capítulo que se quedó a medias, ¿puedes echarle un vistazo?", explicó Mori. "Le eché un ojo al manuscrito sin esperar mucho. ... Y ahí estaba, el manuscrito completo para 'Berserk'".

"Señor Mori, ¿nos deja hacerlo?", continuó el mangaka. "Los aprendices de Miura, de quien él había estado tan orgulloso mientras vivía, me lo preguntaron directamente. Y el Director Shimada, que ha sido un mentor para mi y Miura también dijo... Si no haces, la compañía te apoyará en todo".

Con todo esto, no continuar 'Berserk' habría sido como dejar colgando a Miura, así que Mori se ha comprometido a contar la historia con todos los detalles que pueda recordar. También ha dejado claro que solo se escribirán los capítulos de los que el creador de 'Berserk' le habló y nada más que no fuera descrito por Miura, o que no esté en sus notas.