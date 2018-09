El director de 'Redada Asesina' ('The Raid') confirma que no habrá trilogía: "A veces puede empachar un exceso de algo bueno"

Como muchos, descubrí el nervio y el excelente hacer de Gareth Evans para el cine de acción y artes marciales con la espléndida 'The Raid' —aquí titulada 'Redada asesina'—. Fue en una de esas proyecciones del Festival de Sitges en las que entras a ciegas y, aparte de descubrir una auténtica joya, me encontré con un ambiente excepcional en el que la gente llegaba a levantarse de las butacas para pegar voces a los protagonistas en medio del enérgico recital de mamporros que ofrecía la película.

Tras volver atrás y disfrutar de su estimable primera colaboración con el indonesio Iko Uwais en 'Merantau', Evans nos regaló en 2014 una secuela a la 'The Raid' original subtitulada 'Berandal', que fue etiquetada —y con razón— como "'El padrino' del cine de artes marciales" y que supuso el fin de la saga, porque el bueno de Evans acaba de anunciar que se acabaron las redadas asesinas para él.

El director lo ha anunciado en el medio CinemaBlend durante una entrevista promocional de 'El Apóstol', su nuevo largometraje protagonizado por Dan Stevens que verá la luz el próximo 12 de octubre en Netflix y que, todo sea dicho, tiene una pinta tan salvaje como espectacular. Estas han sido las palabras de Evans al respecto.

'The Raid 3' fue... estuvo en mi radar durante un tiempo. Tenía una idea completa. Sabía cómo sería la historia. Pero creo que ha pasado suficiente tiempo como para que piense en que no voy a volver atrás para reconsiderarla. Nos lo hemos pasado muy bien haciendo esas películas, y creo que llegamos a una buena y, de algún modo natural conclusión con 'The Raid 2'. Creo que, a veces, puede empachar un exceso de algo bueno".