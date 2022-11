El fallo más ridículo de 'El Francotirador': por qué Clint Eastwood rodó una de las escenas más bochornosas del cine reciente

Clint Eastwood consiguió el mayor éxito de toda su carrera con 'El francotirador', ya que la película protagonizada por Bradley Cooper recaudó 547 millones de dólares, prácticamente diez veces lo que costó. Sin embargo, el hecho de tener un presupuesto de 59 millones no impidió que el mítico director rodase una de las escenas más bochornosas del cine reciente.

Este muñeco no está nada vivo

Todos los que hayan visto 'El francotirador' seguro que saben a qué escena me refiero, ya que tiene que ver con un bebé que difícilmente podría ser menos creíble. El motivo de esa falta de naturalidad es que Eastwood no dudó en utilizar un muñeco, siendo evidente en todo momento que lo que Cooper sostiene en sus brazos no es un ser humano -si hasta hay un momento en el que utiliza un dedo para mover al muñeco y que así parezca estar vivo-.

El también responsable de títulos tan míticos como 'Sin Perdón' o 'Los puentes de Madison' nunca llegó a pronunciarse al respecto, pero quien sí reaccionó a la lluvia de críticas que hubo hacia la película fue Jason Hall, guionista de 'El francotirador' a través de un mensaje de twitter que borró posteriormente en el que decía:

Odio arruinaros la diversión, pero el bebé real número 1 llegó con fiebre y el bebé real número 2 no apareció. (Con voz de Clint) Dame ese muñeco, chico.

Tengamos en cuenta que Eastwood es conocido por rodar sus películas sin excederse del tiempo previsto y por debajo del presupuesto asignado inicialmente, por lo que tiene su lógica que creyera que esa era una buena idea, y también que no era necesario algún tipo de retoque digital una vez pudo ver el montaje final. Obviamente, los demás no estamos de acuerdo.

