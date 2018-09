Fox elimina una escena de 'Predator' tras comprobar que aparece un condenado por delito sexual, amigo de Shane Black

'Predator' llegará a los cines el próximo 14 de septiembre y multitud de cinéfilos están deseando ver la película dirigida por Shane Black. Sin embargo, se van a quedar sin una escena incluida en el montaje que Fox optó por eliminar tras comprobar que uno de los actores que aparecía en ella, amigo de Black, fue condenado por un delito sexual.

El actor en cuestión es Steven Wilder Striegel, quien se declaró culpable cuando fue acusado de intentar convencer a través de Internet una chica de 14 años, a la que además le unía un parentesco lejano, para mantener relaciones sexuales. Eso sucedió en 2010, pero no impidió que Black lo contratase posteriormente para aparecer en 'Iron Man 3' y 'Dos buenos tipos', aunque hay una explicación para que los estudios no se hayan enterado hasta ahora: no podían saberlo.

My mom taught me to stand up & say “That’s not okay” Even if you find yourself standing alone, speak up. Even if people get mad at you, speak up. It’s not our job to stay silent so that others can stay comfortable. Use your voice to shape the world or others will shape it for us. pic.twitter.com/NL4bIQNSGj