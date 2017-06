'Harry Potter' cumple 20 años y lo celebramos con las 20 anécdotas más curiosas de la saga

El tiempo pasa volando y hoy 26 de junio se cumplen 20 años desde la publicación de 'Harry Potter y la piedra filosofal', la primera novela de la arrolladora saga literaria escrita por J. K. Rowling. Aún serían necesarios otros cinco años para que diera el salto a la gran pantalla, con Daniel Radcliffe dando vida al joven mago acompañado de Emma Watson como Hermione Granger y Rupert Grint metido en la piel de Ron Weasley.

Para celebrar el particular cumpleaños del primer libro, hemos querido hacer un repaso a 20 curiosidades de las películas de Harry Potter. Desde actores y directores que rechazaron participar en la saga hasta otros que fueron descartados, pasando por abandonos del set o el particular encargo que uno de los realizadores hizo a los tres protagonistas. Sin más que añadir, os dejo con ellas.

Steven Spielberg quiso hacer una versión animada con Haley Joel Osment

La popularidad de la novela aún no era tan grande se habló de la posibilidad de que Spielberg dirigiera la película. La cuestión es que él quería hacer una adaptación animada y que el protagonista tuviera la voz de Haley Joel Osment, juntando además varias novelas. No se llegó a un acuerdo, menos mal.

Por cierto, además de Spielberg también se barajaron otros directores como Jonathan Demme, Mike Newell, Alan Parker, Wolfgang Petersen, Rob Reiner, Tim Robbins, Brad Silberling y Peter Weir, sin olvidarnos de...

J. K. Rowling quería que Terry Gilliam dirigiera 'La piedra filosofal'

Sin embargo, Warner se decantó por Chris Columbus, una apuesta más segura. El propio Gilliam reconoció años después que se sentía aliviado por no haber sido elegido y también que las dos primeras entregas no supieron captar la magia de los libros. Le gustó mucho la tercera, eso sí.

Robin Williams fue rechazado para el papel de Hagrid

El actor quiso dar vida al personaje que finalmente fue a manos de Robbie Coltrane, pero fue rechazado por una regla que impuso Rowling al vender los derechos de adaptación: los actores tenían que ser británicos o irlandeses.

Tim Roth iba a ser Snape

Roth era el actor deseado para dar vida al mítico profesor de Hogwarts, pero acabó rechazando el papel para poder participar en el remake de 'El planeta de los simios' ('Planet of the Apes') dirigido por Tim Burton. Seguro que aún se arrepiente de su decisión.

Alan Rickman era el único que conocía el destino de su personaje

Rowling se lo contó antes incluso de la publicación de las últimas novelas para que pudiera preparar mejor el personaje y sus motivaciones. Seguro que también ayudó que fuera su favorito desde el primer momento para dar vida al inolvidable Severus Snape. Lo curioso es que la propia escritora se arrepintió tiempo después de lo que decidió hacer con él.

Rupert Grint rapeó en su audición

Desde luego que algo así te hace destacar sobre el resto de cintas enviadas a los productores...

No quedó otra que hacer ciertos sacrificios de fidelidad con Harry y Hermione

Harry tiene los ojos verdes en las novelas, pero los ojos de Radcliffe no reaccionaron bien a las lentillas de ese color. Rowling aceptó el cambio con un único requisito: la actriz que interpretase a su madre debía tener unos ojos con rasgos similares a los del actor.

Por su parte, Hermione debía lucir una especie de dientes de conejo, pero Emma Watson era incapaz de hablar con claridad llevando esa dentadura falsa, por lo que también se prescindió de ellos.

Lo curioso es que hay una escena en la película que sí mantuvo ambas cosas: el final con ellos en el tren volviendo a casa, que, curiosamente, fue la primera que se rodó de toda la película.

Tom Felton se presentó para ser Harry o Ron

Antes de ser elegido para convertirse en Draco Malfoy, Felton hizo las pruebas para los papeles de Harry Potter y Ron Weasley. En su caso se alegra de que no le eligieran para ninguno de esos dos personajes.

Hugh Grant rechazó ser Gilderoy Lockhart

El estudio le quería para el papel, pero problemas de agenda le impidieron aceptar el personaje que finalmente fue a manos de Kenneth Branagh, quien, por cierto, estuvo fantástico en 'Harry Potter y la cámara secreta' ('Harry Potter and the Chamber of Secrets').

Ian McKellen no quiso sustituir a Richard Harris como Dumbledore

El propio actor aclaró hace unos meses que rechazó la oportunidad de ser el nuevo Dumbledore tras la muerte de Richard Harris porque este último no era precisamente un fan de su trabajo. Michael Gambon se hizo finalmente con el papel.

Alfonso Cuarón hizo un curioso encargo a los tres protagonistas

Les pidió tanto a Daniel Radcliffe como a Emma Watson y Rupert Grint que escribieran un ensayo sobre sus personajes para meterse mejor en el papel. El resultado fue sorprendentemente similar a lo que uno esperaría de Harry, Hermione y Ron. El primero entregó apenas una página, la segunda dieciséis y el tercero nunca llegó a dar nada al director.

Guillermo del Toro, Marc Forster y Shyamalan no quisieron dirigir 'El prisionero de Azkaban'

Del Toro creía que la película era demasiado feliz y luminosa, mientras que Forster no quería volver a dirigir a niños tras la experiencia en 'Descubriendo Nunca Jamás' ('Finding Neverland'). Por su parte, Shyamalan prefirió centrarse en 'El bosque' ('The Village').

Tilda Swinton rechazó ser la profesora Trelawney (y no le gusta la saga de películas)

Los productores contactaron con ella durante la fase inicial de desarrollo de 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban' ('Harry Potter and the Prisoner of Azkaban'), pero problemas de agenda impidieron que se llegase a un acuerdo. Lo curioso es que la propia actriz comentó años después que no le gustaba la saga cinematográfica por dar una visión romántica de los internados.

Ewan McGregor no quiso ser Remus Lupin

Se contactó con él, pero no estaba interesado en formar parte de otra gran franquicia cinematográfica tras su experiencia con 'Star Wars'. Finalmente el papel fue para David Thewlis, quien ya había intentado aparecer en la primera entrega dando vida a Quirinus Quirrell.

Rosamund Pike dijo que no a ser Rita Skeeter

El escaso protagonismo que iba a tener el personaje en 'Harry Potter y el cáliz de fuego' ('Harry Potter and the Goblet of Fire') y que estaría obligada a participar en la quinta entrega fueron los motivos decisivos para ello. La actriz se arrepintió después, porque además le debía un favor a Mike Newell, pero ya no hubo marcha atrás posible y Miranda Richardson fue la elegida.

Un embarazo ajeno dio el papel de Bellatrix a Helena Bonham Carter

Warner llegó a anunciar que Helen McCrory había sido fichada para interpretar a Bellatrix, pero poco después descubrió que estaba embarazada y tuvo que abandonar el personaje porque no iba a poder rodar las duras secuencias de batalla. Se contrató entonces a Helena Bonham Carter, mientras que McCrory pasó a ser Narcissa Malfoy.

Mike Newell no quiso repetir como director en 'La orden del Fénix'

Warner quedó satisfecha con su trabajo, pero él no quiso saber nada de rodar la quinta entrega. Antes de contratar a David Yates se sopesaron los nombres de Jean-Pierre Jeunet, Guillermo del Toro -que volvería a hacer lo mismo en la sexta entrega-, Matthew Vaughn y Mira Nair, pero todos ellos dijeron que no.

Emma Watson casi abandona la saga tras 'La orden del Fénix'

Su contrato llegó a su fin tras 'Harry Potter y la orden del Fénix' porque no tenía ningún tipo de libertad mientras rodaba las películas. Todo estaba prefijado y ella no se sentía nada cómoda. Al final aceptó seguir porque lo bueno sobrepasaba a lo malo. ¿Mi opinión? Buena subida de sueldo.

Steve Kloves sabía que Dumbledore era gay

Kloves escribió los libretos de todas las películas menos una, entre ellas la sexta entrega. Durante una sesión de lectura del guion había una frase en la que se daba a entender que Dumbledore había salido con una chica, por lo que Rowling escribió que era gay en una pequeña nota que le hizo llegar. La escritora lo acabaría haciendo público años después.

Rupert Grint tuvo que abandonar el set durante el rodaje del beso entre Harry y Hermione

En la entrega final hay un momento en el que ambos personajes tienen que besarse y Rupert Grint no podía parar de reírse en el rodaje, por lo que se le pidió que abandonara el set de rodaje.