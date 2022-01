'Harry Potter: Regreso a Hogwarts': HBO Max arregla los errores del especial tras las quejas de los fans

No cabe duda de que los potterheads han recibido el mejor regalo de Reyes anticipado este 2022. Me estoy refiriendo, por supuesto, al chute de nostalgia que ha ofrecido el encantador especial 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', con el que HBO Max ha celebrado el 20 aniversario del arranque de la saga cinematográfica que adaptó la obra de J.K. Rowling en ocho largometrajes.

Pero entre sonrisas, reencuentros y magia, el fandom ha encontrado un par de errores garrafales que no han dudado en compartir en redes sociales y que han sido rápidamente corregidos gracias a los milagros del streaming; estando el primero de ellos relacionado con una fotografía, presuntamente, de Emma Watson, en la que realmente aparecía Emma Roberts.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh