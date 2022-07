El increíble crossover entre dos de las mejores películas de Quentin Tarantino que ya nunca veremos

Quentin Tarantino ha acumulado infinidad de proyectos que se quedaron en nada a lo largo de su carrera, pero uno de los más llamativo habría dado pie a un crossover entre 'Reservoir Dogs' y 'Pulp Fiction', dos de sus mejores películas. Además, el proyecto tuvo dos encarnaciones distintas, pero ni siquiera así logró salir adelante.

Los hermanos Vega

Lo cierto es que Tarantino empezó a sopesar la idea para 'The Vega Brothers' poco después del éxito de su segundo largometraje. La idea era recuperar a Vic Vega y Vincent Vega, los personajes interpretados por Michael Madsen en 'Reservoir Dogs' y John Travolta en 'Pulp Fiction', partiendo de la base de que ambos eran hermanos.

La película habría sido una precuela tanto de 'Reservoir Dogs' como de 'Pulp Fiction', porque simplemente a Tarantino no le quedaba otra opción tras lo que sucedía que ambos personajes en dichas películas. Esto es lo que apuntaba el genial cineasta sobre la premisa ya en 2007:

En realidad habría tenido lugar durante el tiempo que Vincent estuvo en Ámsterdam, cuando dirigía uno de los clubes de Marcellus en Ámsterdam. Y Vic va a visitarlo.

Por aquel entonces, el proyecto ya había cambiado de titulo y pasado a llamarse 'Double V Vega', pero el propio Tarantino reconoció ya entonces que era muy poco probable que llegase a hacerse. Hasta aclaró que tuvo una idea para que no fuese una precuela: "los dos tenían hermanos mayores y ambos se unen por su muerte. Y los dos quieren vengarse o algo así".

Por desgracia, Tarantino concluyó que ambos actores eran "demasiado mayores" para hacer algo así. Todo parecía quedarse ahí, pero varios años después Madsen aportó nuevos detalles sobre la película:

La película iba a empezar con ambos siendo liderados de prisión en diferentes estados. Y luego abríamos un club en Ámsterdam.

Se le había ocurrido la idea de que fueran los hermanos gemelos de Vic y Vincent, que se conocieron tras la muerte de sus hermanos. Era muy complicado, pero cuando Quentin empieza a discutir una idea, es muy fácil dejarse llevar.

No obstante, esas declaraciones de Madsen no vinieron acompañados de un nuevo interés de Tarantino hacia el proyecto. Y es que si los actores ya estaban mayores en 2007, eso no iba a cambiar. Que dudo mucho que el autor de 'Los odiosos ocho' vaya a apostar por hacer una película al estilo de 'El irlandés' y rejuvenecer a sus protagonistas de forma digital durante tanto tiempo.