'El juego del calamar’ hace historia en los premios del SAG: 'CODA' se impone a 'El poder del perro' y Michael Keaton da el discurso más emotivo de la noche

Aunque popularmente nos solamos referir a los Globos de Oro como "la antesala de los Óscar" —tremendo exabrupto–, las entregas de premios que suelen poner la carne en el asador de cara a los galardones de la Academia de Hollywood —y que pueden poner patas arriba las quinielas— son las de los sindicatos; y anoche le tocó al de actores hacer el reparto de unos SAG Awards con alguna que otra sorpresa inesperada.

Si nos ceñimos a las categorías televisivas, es de rigor comenzar recordando que 'El juego del calamar' ya hizo historia en las nominaciones al convertirse en la primera serie de habla no inglesa con una o varias candidaturas. En su caso fueron cuatro, llevándose el gato al agua en las de mejor actor en serie dramática —Lee Jung-jae—, mejor actriz en serie dramática —HoYeon Jung— y mejor equipo de especialistas, pero errando el tiro en el mejor reparto de serie dramática, que fue a parar a 'Succession'.

.@MichaelKeaton receives Actor® for Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series! #sagawards pic.twitter.com/oay0o96iX8