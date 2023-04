La película porno más cara de la historia es una parodia de 'Piratas del Caribe': así es la versión para adultos de la saga protagonizada por Johnny Depp

El artículo sobre las mejores películas con escenas de sexo real pero que no son cine X hizo que me quedase con la duda de cuál es la película porno más cara de la historia de este tipo de producciones. A fin de cuentas, lo habitual en esos casos no es hacer una inversión especialmente elevada, pero hay una película para la que se gastó la friolera de 8 millones de dólares -aunque algunas fuentes elevan el coste hasta los 10 millones- y coincide también que se trata de una parodia para adultos de la saga de 'Piratas del Caribe'.

Los detalles de Pirates II

La película en cuestión es 'Pirates II: Stagnetti's Revenge' y se estrenó en 2008. Que no os sorprenda ese dos en el título, ya que también es la secuela de otro película pornográfica estrenada tres años antes y que costó 8 veces. Para que os hagáis una idea aún mejor de la magnitud del título que ahora nos ocupa, su predecesora es fácilmente la segunda o tercera película para adultos más cara de todos los tiempos...

Es evidente que parte del presupuesto se fue a pagar los emolumentos de grandes figuras del cine X del momento como Belladonna, Jesse Jane, Sasha Grey, Jenna Haze, Ben English, Tommy Gunn, Steven St. Croix y Evan Stone, pero el auténtico motivo fue una generosa inversión en diferentes aspectos técnicos y en el despliegue de efectos visuales. Todo ello también dio su fruto en forma de reconocimiento artístico, pues recibió multitud de galardones de la industria del cine para adultos.

En 'Pirates II: Stagnetti's Revenge' vemos cómo el capitán Edward Reynolds y su tripulación vuelven a enfrentarse con el pirata Victor Stagnetti, quien renace de entre los muertos y une fuerzas con la emperatriz china Xifeng para completar su venganza.

Es cierto que esta película presta más atención de lo habitual en el cine de adultos a la trama, pero al final su principal gancho no es precisamente ese, aunque aquí provoca que la duración de la película se vaya por encima de las dos horas, algo poco habitual en este tipo de producciones. Ahora queda en vuestras manos la decisión de echarle un vistazo o quedaros simplemente con la curiosidad de que sea la película pornográfica más cara de todos los tiempos. Y nada hace pensar que eso vaya a cambiar en el futuro.

